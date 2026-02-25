Obavijesti

'Navijao sam za Izrael kad sam imao 6. Neki imaju fetiš na njih. Srbi? Kupuju oružje s oglasnika'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Damir SENCAR

Milanović je sudjelovao na svečanom obilježavanju 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu na svečanom obilježavanju 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne u vojarni '1. Hrvatski gardijski zbor'. Osvrnuo se na posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu i vojnu suradnju.

- U ovakvim okolnostima, suradnje s Izraelom, što se tiče Hrvatske vojske, nema. To je zvjerska politika i vojska koja je odgovorna za najgore ratne zločine prema slabijima od sebe, to je kukavički. S takvom vojskom Hrvatska vojska neće surađivati. Osjećam to kao svoj moralni poziv i kao nekakva vrsta kvazi dušebrižnika, nećemo u paklu završiti - rekao je Milanović.

