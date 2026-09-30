Obavijesti

News

Komentari 24
PRESICA O ŠTRAJKU

USKORO UŽIVO Gradonačelnik Tomašević se obraća javnosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
USKORO UŽIVO Gradonačelnik Tomašević se obraća javnosti
2
Zagreb: Konferencija za medije uoči sutrašnjeg štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je donio odluke da su štrajkovi u javnom prijevozniku ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakoniti...

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović došli su na konferenciju za medije u Gradsku upravu. 

Presicu Tomaševića, koja bi trebala početi u 16 sati, pratite uživo na portalu 24sata. 

PRATITE UŽIVO

Nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu kojom je u srijedu štrajk proglašen nezakonitim, Uprava ZET-a pozvala je čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz.

ŠTRAJK U ZAGREBU VIDEO Poslušajte što je rekao šef sindikata Čistoće:'Presudom su ih natjerali da idu raditi'
VIDEO Poslušajte što je rekao šef sindikata Čistoće:'Presudom su ih natjerali da idu raditi'

- Svjesni smo mogućnosti nastavka sudskog postupka o zakonitosti štrajka, no pozivamo sindikate da uvaže današnju odluku suda i odgovornost prema građanima i radnicima. Obustava javnog prijevoza ozbiljno je otežala svakodnevni život građana, njihove odlaske na posao, u školu i zdravstvene ustanove. Naš je prioritet što prije ponovno osigurati prijevoz na koji se građani oslanjaju - izjavio je ranije predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

Zagreb: Kamioni Čistoće izlaze na teren
Zagreb: Kamioni Čistoće izlaze na teren | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sindikalni odvjetnik Boženko Lozo poručio je ranije kako će pravdu ponovno potražiti na Vrhovnom sudu te da je uvjeren u povoljnu drugostupanjsku presudu. Lozo je dodao kako u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor te da radnici nisu bili dužni poštivati socijalni mir.

- Mi i nadalje ponavljamo da je poslodavac pregovarao u nedobroj vjeri. Bez obzira na to, jutros smo se čuli s predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovati po gradu radi građana Zagreba - istaknuo je Lozo. Upitan znači li to da se djelatnici ZET-a vraćaju na posao, Lozo je odgovorio da su se ZET-ovci, kako su mu rekli, počeli djelomično vraćati na posao.

Naglasio je i da je dogovor bio da se ponovno pokrene promet u Zagrebu, bez obzira na ishod parnice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila su tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević je prozvao vođe sindikata, vođe sindikata su prozvale Tomaševića. Sud je odlučio i o zakonitosti štrajka...
Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice
IZ MINUTE U MINUTU

Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'
KAKO JE DOBIO VOZAČKU?

Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'

Iz poliklinike koja ga je proglasila nesposobnim kažu da je trajna nesposobnost pravna kvalifikacija, ne medicinski apsolut. Iz poliklinike koja ga je proglasila sposobnim su nam poklopili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026