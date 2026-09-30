USKORO UŽIVO Gradonačelnik Tomašević se obraća javnosti

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović došli su na konferenciju za medije u Gradsku upravu.

Presicu Tomaševića, koja bi trebala početi u 16 sati, pratite uživo na portalu 24sata.

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Nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu kojom je u srijedu štrajk proglašen nezakonitim, Uprava ZET-a pozvala je čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz.

- Svjesni smo mogućnosti nastavka sudskog postupka o zakonitosti štrajka, no pozivamo sindikate da uvaže današnju odluku suda i odgovornost prema građanima i radnicima. Obustava javnog prijevoza ozbiljno je otežala svakodnevni život građana, njihove odlaske na posao, u školu i zdravstvene ustanove. Naš je prioritet što prije ponovno osigurati prijevoz na koji se građani oslanjaju - izjavio je ranije predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

Zagreb: Kamioni Čistoće izlaze na teren | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sindikalni odvjetnik Boženko Lozo poručio je ranije kako će pravdu ponovno potražiti na Vrhovnom sudu te da je uvjeren u povoljnu drugostupanjsku presudu. Lozo je dodao kako u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor te da radnici nisu bili dužni poštivati socijalni mir.

- Mi i nadalje ponavljamo da je poslodavac pregovarao u nedobroj vjeri. Bez obzira na to, jutros smo se čuli s predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovati po gradu radi građana Zagreba - istaknuo je Lozo. Upitan znači li to da se djelatnici ZET-a vraćaju na posao, Lozo je odgovorio da su se ZET-ovci, kako su mu rekli, počeli djelomično vraćati na posao.

Naglasio je i da je dogovor bio da se ponovno pokrene promet u Zagrebu, bez obzira na ishod parnice.