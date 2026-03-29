'OVO JE PRESEDAN'

Skandal u Jeruzalemu: Prvi put u više desetljeća kardinalima zabranili ulazak u Sveti grob

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Ammar Awad

Kardinal Pierbattista Pizzaballa i fra Francesco Ielpo nisu smjeli u Crkva Svetog groba na Cvjetnica – Patrijarhat tvrdi da se to dogodilo prvi put nakon stoljeća.

Izraelska policija spriječila je u nedjelju latinskog patrijarha Jeruzalema, kardinala Pierbattistu Pizzaballu, i kustoda Svete Zemlje, fra Francesca Ielpa, službenog čuvara crkve Svetog groba, da uđu u to sveto mjesto kako bi proslavili misu na Cvjetnicu, što se dogodilo "prvi put nakon nekoliko stoljeća", potvrdio je Latinski patrijarhat. "Obojica su zaustavljena na putu dok su se kretali u privatnom svojstvu (...) te su bili prisiljeni vratiti se", stoji u zajedničkom priopćenju Latinskog patrijarhata Jeruzalema i franjevačke Kustodije Svete Zemlje. "Posljedično, i prvi put nakon nekoliko stoljeća, crkveni su poglavari spriječeni u slavljenju mise Cvjetnice u crkvi Svetog groba", dodaje se u priopćenju.

To je "težak presedan i svjedoči o manjku obzira prema osjećajima milijardi ljudi diljem svijeta koji tijekom ovog tjedna upiru pogled prema Jeruzalemu."

IMA MRTVIH Izrael žestoko udara po Iranu: Projektili pogodili zgrade
Izrael žestoko udara po Iranu: Projektili pogodili zgrade

Policija, koju je kontaktirao AFP, nije odmah odgovorila na upit.

Na početku rata protiv Irana 28. veljače, vođenog sa SAD-om, izraelske su vlasti zabranile velika okupljanja, uključujući ona u sinagogama, crkvama i džamijama, ograničivši javna okupljanja na oko 50 osoba.

Cvjetnica, kojom započinje Veliki tjedan, spomen je na Kristov posljednji ulazak u Jeruzalem, gdje ga je prema Evanđeljima trijumfalno dočekalo radosno mnoštvo tek nekoliko dana prije njegova raspeća i uskrsnuća na uskrsno jutro.

OSUDIO RATNE VOĐE Papa Lav poručio: 'Bog ne sluša molitve onih s krvavim rukama'
Papa Lav poručio: 'Bog ne sluša molitve onih s krvavim rukama'

Latinski patrijarhat također je otkazao tradicionalnu procesiju na Cvjetnicu, koja obično kreće s Maslinske gore prema Jeruzalemu i svake godine privlači tisuće vjernika.

"Crkveni poglavari postupali su krajnje odgovorno i od početka rata pridržavali se svih nametnutih ograničenja", objavio je Patrijarhat. "Sprječavanje ulaska kardinalu i kustodu, koji snose najvišu crkvenu odgovornost za Katoličku Crkvu i Sveta mjesta, predstavlja mjeru koja je očito nerazumna i krajnje neproporcionalna", navodi se u priopćenju.

UBOJSTVO VOĐE Iran zatvara kafiće u Teheranu zbog 'sumnjivog' dizajna šalica
Iran zatvara kafiće u Teheranu zbog 'sumnjivog' dizajna šalica

Prema procjenama Latinskog patrijarhata Jeruzalema iz 2023. godine, kršćani su činili više od 18 posto stanovništva Svete Zemlje (regije koja uz Izrael i okupirana palestinska područja uključuje i Jordan) u vrijeme osnutka države Izrael 1948. godine, no danas ih je manje od dva posto, a većinom su pravoslavci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
Bračni par poginuo u požaru: 'Susjed i pas spasili su nećaka od smrti. Užasno sam tužan...'
TRAGEDIJA KRAJ SAMOBORA

Bračni par poginuo u požaru: 'Susjed i pas spasili su nećaka od smrti. Užasno sam tužan...'

Roditelji su spavali na katu, a sin u prizemlju. Susjed je vidio dim te je s njihovim psom koji je bio pobjegao otišao izvući sina koji je istrčao na cestu...
VIDEO: KRŠ I LOM U ZAGREBU Pet automobila oštećeno je u sudaru. 'Udarac je bio jak'
IZMIJENJENE ZET LINIJE

VIDEO: KRŠ I LOM U ZAGREBU Pet automobila oštećeno je u sudaru. 'Udarac je bio jak'

Putnike na relaciji Kvaternikov trg - Dubrava prevoze autobusi, a između Dubrave i Dupca prometuju tramvaji - piše ZET na svojim službenim stranicama

