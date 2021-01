Župa i crkva Sveti Juraj i Ime Marijino u Odri nakon brzog pregleda 16. siječnja dobila je crvenu naljepnicu jer je pretrpjela dodatna oštećenja nakon velikog potresa 29. prosinca. Ipak, čak tri mise su se održale u nedjelju, 17. siječnja, a to nam je potvrdio i župnik, velečasni Vladimir Cvetnić.

- Crvena naljepnica se našla na oglasnoj ploči crkve, ali meni nije došao statičar, koji je zalijepio naljepnicu, i nije tražio ključ da pogleda unutrašnji prostor - rekao nam je velečasni Cvetnić i objasnio kako je nakon potresa 29. prosinca odrađen temeljiti pregled zgrade te da je statičar ustanovio da je crkva sigurna za vjernike, a laičkim okom gledano, nastavio je, ništa se ni nakon sljedećih potresa nije promijenilo.

Statičari "nisu bili uporni" u traženju svećenika niti su provjerili unutrašnjost

- Statičar je bio u crkvi na Staru godinu. Srušio se zabat i cigla je pala na nadstrešnicu pred vratima. Podigli smo veliku skelu u visini zabata i prekrili najlonom otvoreni prostor - govori nam svećenik. Dodaje kako nakon daljnjih podrhtavanja nije bilo dodatne štete, a kako je crkva iznutra kao prije potresa. Čak se ni žbuka nije odrunila osim djelomično na tornju.

- Moj župni dvor je odmah pored crkve. Zašto mi nitko nije došao da mi kaže za oštećenja ili potražio moje suradnike? Dopodne sam bio stalno doma, a poslijepodne sam izbivao samo nekoliko sati. Nije bio dovoljno uporan. Moguće da me zvao, ali možda se u tom trenutku nisam mogao javiti - kaže nam svećenik Valentić.

Dodaje i kako on sam ne koristi prednji ulaz nego ulaz iz sakristije, a kaže kako je moguće da je netko od njegovih suradnika slučajno zalijepio obavijest ili plakat preko crvene naljepnice na oglasnoj ploči koja je inače predviđena za župne obavijesti.

- Ovo je situacija kao kad se na velikoj kući tijekom potresa odlomi dimnjak, a kući nije ništa. Mnogo je takvih slučajeva u našem mjestu, pa ni jedna kuća nije dobila crvenu naljepnicu. Na tornju se vidi samo pukotina na žbuki, statika nije narušena - kazuje nam župnik i dodaje kako je povrijeđen što statičar nije došao do njega i obavijestio ga o navodnim oštećenjima.

'Na misi zna biti više od 25 ljudi'

Prokomentirao je i informacije koje se šire po pitanju misa. Kaže kako je u nedjelju u crkvi održao tri misna slavlja i kako se zna dogoditi da bude više od 25 ljudi na njima.

- Osim skele, oko crkve je razvučena traka za opasnost. Na ulaznim vratima izvješena je obavijest o epidemiološkim preporukama odnosno ograničenju broja ljudi. Ali vjernici to znaju, a ja ne mogu nikoga tjerati od oltara. Dogodi se da u početku bude 25 ljudi i onda još netko dođe, ali mi smo malo mjesto, svi smo domaći i kako postaviti granicu, nekoga pustiti, a nekoga ne - pita se svećenik i potvrđuje kako priča s kolegama i kako se mnogi svećenici susreću sa sličnim problemima, a posebno u manjim mjestima gdje se svi znaju.

Boris Borna Iharoš, inženjer arhitekture iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za Večernji list rekao je kako je brzim pregledom ustanovio da objekt nije siguran pa mu je dao crvenu naljepnicu.

- U njega nisam ulazio jer sam već prema vanjskim oštećenjima utvrdio da nije siguran. Ispod skele sam uočio veliku pukotinu po sredini crkve te ustanovio da je urušen i dio zabatnog zida što je bilo dovoljno da procijenim kako objekt nije upotrebljiv, pogotovo ako se uzme u obzir da podrhtavanja još traju. Sada je najvažnije da se on čim prije sanira - rekao je.

Bulić: Usmjerimo energiju na pomoć svećeniku

Zvonimir Bulić, vijećnik u Mjesnom odboru Odra na Facebook grupi "Odra" objavio je fotografije crvene naljepnice na crkvi.

- Digla se prevelika buka oko činjenice da je netko postavio crvenu oznaku na crkvu u Odri, a da nije o tome uopće niti obavijestio župnika. Sada dežurni dušobrižnici koji i inače napadaju Crkvu ovo koriste za napad na našeg župnika umjesto da se energija utroši da se zajedno usredotočimo da čovjeku u 70-im godinama maksimalno pomognemo te da se ponos naše Odre, a to je sigurno naša župna crkva Sv. Jurja u Odri obnovi - poručio je Bulić za 24 sata.

- Meni je uvijek na pameti i sigurnost svih sumještana i naša crkva u Odri koja treba pomoć, a prema informacijama koje sam uspio dobiti danas već početkom tjedna izvršiti će se detaljni pregled same građevine te ćemo tada znati i pravo stanje uporabljivosti. Crvena oznaka brzog pregleda gdje je objekt pregledan samo izvana i to vizualno bez detaljnijeg uvida u stvarno stanje je smjernica i određena preporuka. Zgrada iznutra nema pukotina i prekrasni oslikani svodovi nemaju vidljivih oštećenja. Sanacija je potrebna. ali da li je uistinu ugrožena sigurnost to bismo trebali doznati nakon detaljnog pregleda - zaključio je Bulić.