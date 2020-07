Ustavni sud traži hitno očitovanje DIP-a o zabrani glasovanja zaraženih koronom

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin zatražio je u srijedu stajalište Ustavnog suda o DIP-ovoj zabrani glasovanja osobama zaraženim korona virusom

<p>Ustavni sud uputio je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) zahtjev da se u roku od 24 sata očituju o zabrani glasovanja zaraženih korona virusom u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, potvrdio je predsjednik Ustavnog suda<strong> Miroslav Šeparović.</strong></p><p>U izjavi Hini Šeparović je kazao da će nakon očitovanja DIP-a Ustavni sud donijeti svoju odluku o zaključku DIP-a da osobe zaražene koronavirusom neće moći glasovati kod kuće na izborima 5. srpnja, za razliku od birača koji će na izbornu nedjelju biti u samoizolaciji, a koji su također rizični.</p><p>Više ustavnih stručnjaka, političara i nevladinih organizacija upozorilo je da se uputom DIP-a kojom su iz glasovanja isključene osobe zaražene koronavirusom neustavno i nerazmjerno ograničava temeljno ljudsko pravo na glasovanje, no DIP je ostao pri svome stajalištu pozivajući se na zaštitu zdravlja.</p><p>Saborski zastupnik SDP-a <strong>Peđa Grbin</strong> zatražio je u srijedu stajalište Ustavnog suda o DIP-ovoj zabrani glasovanja osobama zaraženim koronavirusom, ističući kako je jasno da je zabrana glasovanja svima kojima je temperatura viša od 37,2 stupnjeva nelegitimna.</p><p>Grbin se pozvao na članak 88. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, koji mu kao kandidatu na izborima daje pravo da se obrati Ustavnom sudu, ističući kako ta odredba tom sudu daje ovlast da poduzme radnje koje će spriječiti neustavna i nezakonita postupanja prilikom provođenja izbora kad to od njega, među ostalim, zatraže kandidati na izborima.</p><p>Upozorio je i na preporuke DIP-a koji Tehničkim uputama "Glasanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima" i sam kaže da "doista ne postoji niti jedan propis" koji bi zabranio glasovati zaraženim osobama, a to, dodaje, proizlazi i iz članaka 14. i 45. Ustava.</p>