Usvojen gradski proračun Rijeke za 2026. od 223 milijuna eura

Za proračun glasalo je 17 vijećnika, i to oni iz koalicije Akcije mladih, Unije Kvarnera, Centra, Hrvatske stranke umirovljenika, Fokusa i Alternative 101, potom Mosta, zatim nezavisni vijećnici Leonardo Matković, Stefan Mataja Mafrici i Tanja Savić, koji su u Gradsko vijeće ušli kao članovi nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića te vijećnik talijanske nacionalne manjine Enea Dessardo. Protiv je bilo 11 vijećnika HDZ-a, SDP-a i Možemo!, a suzdržani su bili vijećnici PGS-a, IDS-a i Liste za Rijeku.

Proračun za 2026. godinu veći je od proračuna za tekuću godinu za 16,7 milijuna eura, ili 8,1 posto.

Gradonačelnica Iva Rinčić među obilježjima ovog proračuna izdvojila je smanjenje stope poreza na dohodak u Rijeci, zbog čega proračun gubi oko devet milijuna eura godišnje prihoda. No, navela je, zbog očekivanog rasta prihoda od poreza na dohodak, već u 2027. godini se očekuje da se dosegne razina prihoda od ovog poreza iz 2025.

Nadalje, neke od važnih proračunskih stavki su izdvajanje za osnivanje Zavoda za prostorno uređenje grada Rijeke, priprema projektne dokumentacije za gradnju novih ili proširenje postojećih osnovnih škola, dječjih vrtića i kvartovskih garaža.

Također, istaknula je, znatno se povećavaju iznosi gradskih stipendija, i to za učenike sa 150 na 300 eura, a za studente s 200 na 400, a rast će i plaće pomoćnika u nastavi.

Rinčić je prihvatila amandmane vijećnice Petre Mandić (Most) o povećanju iznosa za sufinanciranje troškova za roditelje čija su djeca u dječjim vrtićima drugih osnivača od 50 tisuća eura te uređenja trga ispred crkve na Škurinjama od 10 tisuća eura.

Prihvatila je i dva amandmana kluba vijećnika PGS-IDS-Lista za Rijeku u cijelosti, zajedničke vrijednosti 40 tisuća eura o izradi dokumentacije za centar za starije osobe na mjestu nekadašnje Dječje bolnice i angažiranju novog stručnog suradnika u centru za logopediju, amandman vijećnika Enee Dessarda o izdvajanju 75 tisuća eura za poboljšanje kvalitete djelovanja nacionalnih manjina i amandman nezavisnog vijećnika Stefana Mataje Mafricija o 20 tisuća eura za studiju prometnog rješenja prostora oko središnje tržnice.

Josip Ostrogović (HDZ), obrazlažući zbog čega je ovoj političkoj stranci neprihvatljiv prijedlog proračuna, naveo je da je to u biti proračun Marka Filipovića i SDP-a, jer su sadašnja gradonačelnica i njena koalicija preuzeli upravljanje gradom tek sredinom godine. Mislili smo da će se promijeniti loše i štetne politike, ali to se nije dogodilo, naveo je.

Irena Bolf (SDP) kao razloge glasanja protiv navela je smanjenje stope poreza na dohodak, zbog čega u proračunu neće biti dovoljno novca za sve funkcije. Nadalje, zamjerila je izostanak iznosa za povećanje plaća zaposlenih u gradskoj upravi i gradskim ustanovama. Proračun nije ni razvojan ni socijalni, ustvrdila je Bolf.

Nebojša Zelič iz Možemo! je izrazio nezadovoljstvo društvenim i političkim smjerom u kojem se vodi grad, istaknuvši suradnju gradonačelnice i njene koalicije s, kako je naveo, krajnje desnom strankom Most.