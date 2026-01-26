Uvećana je naknada za starije u Hrvatskoj: Od veljače će dobiti 160,22 eura na svoj račun

Zbog redovitog godišnjeg usklađivanja, nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2026. godine iznosit će 160,22 eura mjesečno. Ovu odluku donijelo je Upravno vijeće HZMO-a na temelju porasta troškova života u protekloj godini. Prva isplata uvećane naknade sjest će na račune korisnika u veljači 2026. (za mjesec siječanj).

Ovo je četvrto usklađivanje od uvođenja ovog prava, a ove godine iznos je porastao za 3,7 posto, prateći službene podatke o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena u Hrvatskoj.

Tko ima prava na ovu naknadu?

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe (članak 9.) propisano je da se svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje od 1. siječnja svake kalendarske godine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ako je stopa veća od nule.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Također, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i uvjete da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (320,44 eura), da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Više o uvjetima i ostvarenju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dostupno je na poveznici.

Odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskim stranicama HZMO-a.