MJERA KONTROLE

Uvodi se nova naredba o mjerama kontrole radi suzbijanja ASK, evo detalji...

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je petak novu naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK) u Hrvatskoj, a od subote na snagu stupa i izmjena rješenja o određivanju zona zaštite i zona nadziranja

Novom naredbom uvodi se ‎zabrana premještanja svinja u svrhu njihovog izlaganja na izložbama i drugim manifestacijama na kojima se izlažu životinje na čitavom području RH, kao i ‎zabrana održavanja manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije.

Na ostalom slobodnom području RH propisuje se dodatna odredba za organizatore manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata, koji su dužni to najaviti u roku od najmanje 14 dana prije planiranog dana održavanja nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata, navodi se u priopćenju Ministarstva.

Također, uvodi se zabrana repopulacije u zonama ograničenja, osim na objektima koji su u potpunosti udovoljavali svim biosigurnosnim i drugim uvjetima, a koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije.

 U slučaju nesukladnih objekata, koji su se u međuvremenu unaprijedili, na takve objekte moći će se dopremiti svinje nakon proteka od 3 mjeseca od preliminarne dezinfekcije odnosno uklanjanja svinja, također po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije Državnog inspektorata, kažu u Ministarstvu te dodaju da se uvode jasnija pravila za mogućnosti izuzeća od zabrane premještanja za objekte u zoni zaštite i nadziranja unutar zone ograničenja III.

Ujedno, Ministarstvo ističe da od subote, 11. listopada na snagu stupa izmjena rješenja o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Naime, zbog izbijanja afričke svinjske kuge 10. listopada u naselju Aljmaš na području Općine Erdut, to naselje iz zone nadziranja prelazi u zonu zaštite. Do trenutka izdavanja priopćenja, imamo 51 pozitivan objekt s držanim svinjama, kažu u svom priopćenju.

 Nadalje, s obzirom da od 10. rujna nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Novi Jankovci, naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci brišu se iz područja uključenih u zonu zaštite, a naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci, Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci, Berak na području Općine Tompojevci, Negoslavci na području Općine Negoslavci, Komletinci i Otok na području grada Otoka, Privlaka na području Općine Privlaka, Mirkovci na području grada Vinkovci i Cerić na području Općine Nuštar brišu se iz područja uključenih u zonu nadziranja, stoji između ostalog u priopćenju.  

