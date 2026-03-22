U Splitu izveli čudo, spasili su ženu u zadnji trenutak! 'Našli smo joj ogromnu aneurizmu..'

U KBC-u Split nedavno je izveden izuzetno zahtjevan zahvat zamjene korijena aorte kod pacijentice s iznimno velikom aneurizmom i prijetećom rupturom korijena aorte čime joj je spašen život. O složenom slučaju, ali i snažnom razvoju kardiokirurgije u Dalmaciji, razgovarali smo doc. dr. sc. Matom Petričevićem, pročelnikom Zavoda za kardiokirurgiju KBC Split. Pacijentica je u bolnicu primljena s bolovima u prsima, a početna klinička slika upućivala je na jednu od najčešćih dijagnoza u svakodnevnoj praksi.

- Riječ je o pacijentici koja je imala bolove u prsima sa širenjem u lijevu ruku, a po kliničkoj slici sve je podsjećalo na koronarnu bolest. Međutim, išli smo u detaljnu dijagnostiku i utvrđeno je nešto potpuno neočekivano, imala je bizarno veliku aneurizmu korijena aorte koja je pritiskala ušće lijeve koronarne arterije. Dakle, imala je sliku koronarne bolesti, iako same krvne žile nisu bile bolesne nego komprimirane tom aneurizmom korijena aorte, kazao je na početku razgovora za 24sata doc.dr.sc. Petričević.

Žena u opasnosti

Situacija je bila izuzetno opasna za pacijenticu.

- Ta aneurizma mogla je svakog trenutka prsnuti, bila je praktički pred puknućem, što bi dovelo do momentalne smrti. U kontekstu sistemskog tlaka, kod naše bolesnice s nekontroliranom hipertenzijom, takav scenarij je hipotetski nepreživljiv - otkrio nam je dr. Petričević.

Ovaj slučaj dolazi kao drugi u nizu izrazito kompleksnih zahvata na aorti kojeg su u KBC-u Split izveli u vrlo kratkom vremenu.

- To se dogodilo svega nekoliko tjedana nakon operacije u kojoj smo zamijenili početni dio aorte i cijeli luk aorte - rekao nam je.

Upravo zahvati na luku aorte ubrajaju se među najzahtjevnije u cijeloj medicini.

- Luk aorte je specifičan jer iz njega izlaze ogranci vratnih krvnih žila iz kojih se mozak opskrbljuje kisikom. Da bi se zamijenio taj luk aorte, mora se izvršiti operacija u cirkulacijskom arestu. Pacijentu moramo izvući krv iz tijela, prije toga ga ohladimo putem stroja za izvantjelesni krvotok na 18 do 24 stupnja. Kada ostvarimo hipotermiju, izvučemo svu krv iz cirkulacije i stavimo je u rezervoar stroja za izvantjelesni krvotok. U takvoj fazi pacijent je u svojevrsnoj 'kliničkoj smrti' jer je normalna tjelesna temperatura 36,5 stupnjeva, a ovdje govorimo o dubokoj hipotermiji - kazao nam je Petričević.

Takvo stanje omogućuje izvođenje zahvata koji bi inače bili nemogući ili nepreživljivi.

- Time se smanjuju metaboličke potrebe organizma i u tom stanju možemo operirati bez cirkulacije. U ovom kompleksnom slučaju cirkulacijski arest trajao je oko 30 minuta, rekao nam je.

Unatoč ekstremnim uvjetima zahvata, oporavak je bio brz, a pacijentica je nakon svega nekoliko dana otpuštena kući.

Kruna kardiokirurgije u Splitu

Ovakvi zahvati predstavljaju, kaže, vrhunac kardiokirurgije.

- To je kruna kardiokirurškog programa u svojoj kompleksnosti. Takve operacije počeli smo raditi od 2021. godine kada je naš tim došao iz KBC Zagreb u KBC Split - istaknuo je.

Da se u Splitu danas rješavaju i najteži slučajevi, potvrđuje i primjer iz ranije prakse.

- Prije nekoliko godina imali smo pacijenta koji je nakon infarkta miokarda imao rupu na srcu veličine 6 centimetara. To su stanja koja se izuzetno teško preživljavaju. Uspjeli smo zakrpati tu rupu i pacijent je nakon toga živio još nekoliko godina, a na kraju je preminuo od karcinoma - otkrio nam je dr. Petričević.

Razvoj Zavoda vidljiv je i kroz strukturu operacijskog programa.

- Prva stvar je da smo višestruko povećali operacijski program u opsegu, ali i u kompleksnosti. Danas je oko 70 posto zahvata koje izvodimo u sferi kompleksnih procedura, dok je samo 30 posto izoliranih operacija koronarnog bypassa - kazao nam je.

Velik iskorak napravljen je i u području minimalno invazivne kirurgije.

- Razvili smo minimalno invazivnu kardiokirurgiju gdje se zahvati izvode kroz rezove veličine do 4 centimetra, a od 2025. uveli smo i endoskopsku minimalno invazivnu kardiokirurgiju koja podrazumijeva operacije uz pomoć kamere i 3D naočala kroz rezove do 2 centimetra - rekao nam je.

To je dovelo i do značajnog skraćenja trajanja operacija.

- Koristimo proteze najnovije generacije koje se ugrađuju bez šavova, čime se vrijeme zaustavljenog srca smanjilo s nekadašnjih do 120 minuta na oko 20 minuta. Da bi zamijenili zalistak, moramo zaustaviti srce, stisnemo aortu stezaljkom i operiramo u srčanom arestu, a pacijenta za to vrijeme održava aparat srce - pluća - objasnio je.

Naglašava kako kraće vrijeme aresta (zaustavljenog srca) direktno utječe na bolje ishode operacije.

Postaju edukacijski centar

Splitska kardiokirurgija danas je prepoznat i izvan granica Hrvatske.

- Zbog ove ekspertize međunarodno smo prepoznati, a uskoro ćemo postati i edukacijski centar za ugradnju bešavnih zalistaka koje danas radimo i endoskopski - otkrio nam je.

Ističe kako danas uglavnom koriste biološke zaliske, najčešće izrađene od goveđeg perikarda, čija je trajnost, kaže, i do 25 godina.

- U određenim dobnim skupinama oni postaju praktički doživotno rješenje. Njihova prednost posebno je važna za pacijente koji nakon ugradnje ne moraju uzimati lijekove protiv zgrušavanja krvi, što znači bolju kvalitetu života, manje ograničenja u fizičkim aktivnostima i manji rizik od krvarenja i moždanog udara - kazao nam je.

Time se mijenja i filozofija liječenja.

- Nekada je prioritet bio samo preživjeti operaciju, a danas je jednako važno osigurati kvalitetu života nakon zahvata - istaknuo je.

Navodi kako su uveli i novitet u liječenju zaposlivši na kardiokirurgiji i kardiologa čime su pacijentima dodatno osigurali bolju zdravstvenu skrb nakon zahvata.

- Naš program ne uključuje samo operacije nego i periproceduralnu skrb prije i nakon zahvata. Zaposlili smo kardiologinju Petru Zubin Maslov, čime smo podigli razinu skrbi. Prije su pacijenti nakon operacije odlazili na kontrole kod kardiologa i čekali, a znamo kolike su liste čekanja u bolnici. Danas imaju osiguranu kardiološku skrb unutar našeg tima, prije i nakon operacije, a takav pristup omogućuje dugoročno bolje rezultate. Analiziraju se rizični faktori, aktivno se djeluje na njih i pacijent dobiva jasne smjernice kako živjeti s bolešću i poboljšati kvalitetu života - kazao nam je.

Split: Doktorica Petra Zubin Maslov vratila se iz SAD-a u Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Značajna ulaganja usmjerena su i na edukaciju kadra.

- Mlade liječnike šaljemo na edukacije u najprestižnije svjetske centre poput Mayo Clinic i Cleveland Clinic - rekao nam je.

Istodobno, vrhunski stručnjaci dolaze u Split.

- Ne samo da naši liječnici odlaze u te centre, nego i stručnjaci svjetskog ranga dolaze kod nas i s nama izvode operacije - kazao nam je.

Na kardiokirurgiji imali više od 500 operacije godišnje

Rezultati su vidljivi i u brojkama.

- Danas radimo više od 500 operacija godišnje. U 2025. godini imali smo više od 500 operacija u jednoj operacijskoj sali - istaknuo je.

Nedavno je napravljen i dodatni organizacijski iskorak.

- Proširili smo se na dvije operacijske sale preseljenjem na lokaciju Križine, čime se dodatno povećava operacijski kapacitet. Važno je i da su sada kardiologija i kardiokirurgija na istoj lokaciji - rekao nam je.

Ukinuli liste čekanja

Jedan od najvećih uspjeha bio je uklanjanje lista čekanja.

- Od rujna 2021. kad smo došli u Split do rujna 2022. uspjeli smo u potpunosti izbrisati liste čekanja. Danas imamo pet specijalista kardiokirurgije. Imamo tim, znanje i tehnologiju da možemo odgovoriti na najkompleksnije izazove moderne kardiokirurgije i pacijentima pružiti ne samo preživljenje, nego i kvalitetan život nakon operacije - poručio je. To dokazuju i posljednji teški slučajevi pacijenata koje su spasili od sigurne smrti.