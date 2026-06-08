UŽAS Cure iz Podravine tjerali na prostituciju u Švicarskoj

Troje muškaraca optuženo je za trgovanje ljudima, a ovih je dana pala i nepravomoćna presuda. F.Š. (69) iz Ludbrega osuđen je na 11 mjeseci bezuvjetnog i 13 mjeseci uvjetnog zatvora, a Ž.K. (51) iz Međimurja na 11 mjeseci zatvora - kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro. Treći optuženik M.M. (60) iz šire okolice Križevaca na koncu je oslobođen svih optužaba. On je bio najranije u tom poslu, pa ga je spasila zastara. F.Š. i Ž.K. su na završnom ročištu, prije iznošenja obrana, sve priznali i izjavili da se smatraju krivima.

Prema presudi, oni su uz pomoć B.Š. (64) i R.Š. (61) (njima se sudilo u Švicarskoj) u mjestima u okolici Koprivnice i Križevaca na prijevaran način privoljeli veći broj djevojaka da otputuju u Švicarsku gdje im je dvojac oduzimao putovnice i smještao u iznajmljene stanove, prenosi Danica.hr.

Nakon toga im je par iz Švicarske oduzimao novac kojim su raspolagale, ograničavao im slobodu kretanja izvan stana, iz kojeg su mogle izaći samo u njihovoj pratnji. Nadzirali su njihovu komunikaciju i učinili ih potpuno ovisnima o njima.

"Uz primjenu fizičkog zlostavljanja učestalim šamaranjem, od njih su zahtijevali da raznim osobama po njihovim nalozima te uz naplatu od 150 švicarskih franaka po klijentu pružaju seksualne usluge", piše u presudi.

F.Š. je optužen da je djevojci iz okolice Koprivnice "neistinito predočio da može dobro zaraditi radom na tzv. "sexy telefonu" u Švicarskoj, u što je ona povjerovala i zbog toga pristala otputovati u Švicarsku". Žena i muškarac iz Švicarske, hrvatskog podrijetla, F.Š. su po djevojci plaćali 10.000 kuna.

Ž.K. je u okolici Križevaca poznanici "neistinito predočio da može dobro zaraditi radom na tzv. "sexy telefonu" kod njegovih prijatelja u Švicarskoj, u što je ona povjerovala i zbog toga pristala tamo otputovati". Djevojke su u Švicarskoj bile prisiljene na prostituciju.

Prema presudi, time su "pribavili imovinsku korist od najmanje 14.196 franaka, koju su međusobno podijelili i zadržali u svoju korist".

"Dakle, znajući za cilj zločinačkog udruženja, u sastavu takvog udruženja, obmanama su vrbovali djevojke radi iskorištavanja za prostituciju, čime su počinili kazneno djelo protiv javnog reda - trgovanjem ljudima u sastavu zločinačkog udruženja", ističe predsjednik sudskog vijeća u nepravomoćnoj presudi.

Na suđenju su iskaze dale i žrtve trgovanja ljudima, djevojke koje su bile prisiljavane na prostituciju u Švicarskoj. One su sa svojim odštetnim zahtjevima upućene u privatne parnice.

Kodno ime ‘Blond’

Trgovanje ljudima za prostituciju otkriveno je slučajno, i to nakon što je R.Š. u siječnju 2007. opljačkao banku u Švicarskoj. Za taj posao angažirao je i djevojke iz Podravine koje je natjerao da promatraju banku. Policija im je ušla u trag samo par sati nakon pljačke, pa su banuli u njihov stan u Zurichu.

Tamo su pronašli počinitelje pljačke, ali i djevojke koje su bile pretvorene u seksualne robinje. Nakon obavijesti iz Švicarske hrvatska je policija krenula u akciju kodnog imena ‘Blond’ u kojoj je razbijen lanac trgovine ljudima.

B.Š. bila je mozak operacije organizirane prostitucije uz pomoć seksualnih robinja iz Koprivničko-križevačke županije. Na sudu se branila kako su se djevojke prostitucijom bavile dobrovoljno, a da su kod njih samo stanovale.