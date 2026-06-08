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Teretnjakom udario motor kod Rijeke i teško ozlijedio ženu (73)

Piše Ivan Štengl,
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Teretnjakom udario motor kod Rijeke i teško ozlijedio ženu (73)
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Riječka policija nakon istrage je utvrdila da je krivac za nesreću 70-godišnjak koji je upravljao teretnim vozilom s dodatnim priključnim vozilom kojem je istekla prometna dozvola.

Policija je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je u četvrtak na području Hreljina teško ozlijeđena 73-godišnja putnica na motoru. 

- Vozač koji je izazvao prometnu nesreću napustio je mjesto događaja bez pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi te o nesreći nije obavijesti policiju niti pričekao dolazak policije na mjesto događaja - navela je policija.

Riječka policija nakon istrage je utvrdila da je krivac za nesreću 70-godišnjak koji je upravljao teretnim vozilom s dodatnim priključnim vozilom kojem je istekla prometna dozvola.

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- Utvrđeno je da je 70-godišnjak upravljajući skupom vozila nepropisno pretjecao motocikl koji se kretao ispred njega u istom smjeru, uslijed čega je došlo do udara, a potom i pada 67-godišnjeg vozača motocikla i putnice na kolnik.

Ozlijeđenoj 73-godišnjakinji pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

- Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći, 70-godišnjak je kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.

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