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AUTO SE PREVRNUO

UŽAS KOD SISKA Autom se zabio u prikolicu, petero ozlijeđenih. Maloljetnik se bori za život

Piše Iva Tomas,
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UŽAS KOD SISKA Autom se zabio u prikolicu, petero ozlijeđenih. Maloljetnik se bori za život
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Protiv 33-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

Više je ozlijeđenih osoba u prometnoj nesreći u utorak oko 17 sati na sisačkom području između mjesta Desna Martinska Ves i Desno Trebarjevo. Nesreću je izazvao 33-godišnjak koji je upravljao automobilom sisačkih tablica, a s kojim su se u automobilu kao putnici nalazili 30-godišnjak i dva maloljetnika, piše PU sisačko-moslavačka.

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- Ulaskom u zavoj, uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te prešao na suprotnu prometnu traku i udario u poljoprivrednu prikolicu sisačkih registracija koja je bila priključena na traktor sisačkih registracija, a kojim je iz suprotnog smjera upravljao 55-godišnjak. Uslijed udara, došlo je do zanošenja prikolice, iza koje se kretala 72-godišnja biciklistica i koja je radi izbjegavanja kontakta s automobilom sisačkih registracija sišla van kolnika i sletjela niz travnatu površinu dok se automobil sisačkih registracija u nastavku kretanja prevrnuo i udario u neregistriranu prikolicu 74-godišnjeg vlasnika koja je bila parkirana uz poljoprivredno zemljište - stoji u priopćenju.

U prometnoj nesreći teže su ozlijeđeni 72-godišnjakinja, 33-godišnjak i 30-godišnjak, dok je jedan maloljetnik lakše ozlijeđen. Pomoć im je pružena u sisačkoj općoj bolnici. Drugi maloljetnik je prevezen u KBC Dubrava te su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

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Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Za sav promet u vremenu od 17.50 sati do 22.03 sati bila je zatvorena županijska cesta 3120. Protiv 33-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

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