Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

U jednom selu u Slavoniji dogodio se šokantan slučaj. Kako doznaju 24sata, prije nekoliko tjedana dječak (13) došao je u kuću školskog prijatelja te pokušao silovati njegovu majku. Sve je počelo kad se mladić pojavio ispred prijateljeve kuće pod izlikom da ga je napao pas.

- On je pozvonio na vrata i prodao mi je priču da ga je crni pas napao. Nakon toga smo razgovarali na ulazu u kuću, zamolio me da uđe i ja sam ga pustila. Zamolio me da sjedne, popije vode i da ode na WC. Kad se vratio s WC-a, pogledao je na sat i rekao je kako se moj sin treba vratiti kući - prisjeća se mučnog događaja.

Nakon toga je, dodaje, krenula prema mobitelu vidjeti obavijest koja joj je stigla.

- Napravila sam korak, a on je izvadio nož i rekao 'sjedi i slušaj moje upute'. Nakon toga me bacio na pod i krenuo hvatati, gušiti, jedva sam pobjegla - kaže potreseno majka.

Iz policije, koja je, kako neslužbeno doznajemo, reagirala u vezi s ovim slučajem, nisu htjeli dati informacije koje se odnose na osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi budući da bi time moglo doći do povrede prava na zaštitu osobnih podataka.

- Policijski službenici u svom postupanju primjenjuju važeće zakonske propise, kojim su propisana pravila postupanja te o poduzetim radnjama i saznanjima izvješćuju nadležno Državno odvjetništvo, a po potrebi i druge nadležne institucije - rekli su iz policije.

Ipak, sugovornik koji je upoznat s cijelim događajem potvrdio nam je kako je policija Državnom odvjetništvu poslala izvješće koje se odnosi na silovanje u pokušaju.

- Izvješćujem kako je prijava na koju se upit odnosi odbačena na temelju članka 206. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku budući da je prijavljeni dijete koje nije kaznenopravno odgovorno, stoga je postojala okolnost koja isključuje kazneni progon - rekli su nam iz Državnog odvjetništva.

Hrvatski zavod za socijalni rad rekao nam je također da ne može komentirati slučaj s obzirom na to da je riječ o maloljetniku.

- U vezi s događajem u kojem je navodno sudjelovalo dijete osnovnoškolske dobi, želimo istaknuti da sustav socijalne skrbi u svim situacijama koje upućuju na mogući rizik za prava i dobrobit djeteta postupa u skladu sa zakonom i u suradnji s policijom, školama i zdravstvenim ustanovama - rekli su nam iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Mladić je jedno vrijeme nakon incidenta išao na online nastavu, govore nam roditelji iz škole, a kako sad kažu, treba krenuti u školu, samo u drugi razred. Kontaktirali smo i ravnateljicu škole, ali na pozive i poruke se nije javljala.