Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Varaždin
NEMA TRAGOVA NASILJA
Užas na sjeveru Hrvatske: U rijeci pronašli tijelo muškarca
Čitanje članka: < 1 min
Policija je u srijedu 31. prosinca oko 12 sati pronašla tijelo muškarca (45) u Prigorcu, u potoku Bistrica.
- Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja pregledom tijela nije pronašla tragove nasilne smrti, ali se nije mogla izjasniti o uzroku smrti, zbog čega je određena medicinska obdukcija - naveli su.
Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Varaždin.
