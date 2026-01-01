Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA TRAGOVA NASILJA

Užas na sjeveru Hrvatske: U rijeci pronašli tijelo muškarca

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Varaždin

Policija je u srijedu 31. prosinca oko 12 sati pronašla tijelo muškarca (45) u Prigorcu, u potoku Bistrica.

- Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja pregledom tijela nije pronašla tragove nasilne smrti, ali se nije mogla izjasniti o uzroku smrti, zbog čega je određena medicinska obdukcija - naveli su.

TRAGIČAN ZAVRŠETAK POTRAGE Policija u šumi kod Varaždina pronašla tijelo nestale žene (75)
Policija u šumi kod Varaždina pronašla tijelo nestale žene (75)

Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

OSTALO

