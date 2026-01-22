Ovom incidentu prethodila je masovna pucnjava na plaži Bondi u Sydneyu u kojoj je ubijeno 15 ljudi prošlog mjeseca
IMA I RANJENIH
Užas u Australiji! Troje mrtvih u pucnjavi: 'Ostanite u kućama'
Tri osobe su poginule nakon pucnjave u malom gradu u Novom Južnom Walesu u Australiji, izjavila je policija. Četvrta osoba je ozlijeđena, a prevezli su je u bolnicu, gdje su utvrdili da je u stabilnom stanju, piše BBC.
Pucnjava se dogodila na jezeru Cargelligo oko 16.40 sati po lokalnom vremenu. Policija je savjetovala javnosti da izbjegavaju to područje te da lokalno stanovništvo ostane u kućama. Istraga je u tijeku.
