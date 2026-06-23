UŽAS U BiH Djevojka udarila u motor koji je vozio njezin otac i pala pod kamion. Poginula je

Češka državljanka (24) poginula je u prometnoj nesreći prilikom pada s motocikla u blizini Drvara u utorak u 12.15 sati, u mjestu Crljivica, potvrdila je policija za Dnevni avaz.

Kako neslužbeno doznaju, djevojka je udarila u drugi motocikl ispred sebe, kojeg je vozio njezin otac. Od siline udara, uletjela je pod kamion i na mjestu poginula .

Ocu stradale djevojke pružena je liječnička pomoć zbog velikog šoka koji je doživio.