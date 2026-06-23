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STRAVA

UŽAS U BiH Djevojka udarila u motor koji je vozio njezin otac i pala pod kamion. Poginula je

Piše Iva Tomas,
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UŽAS U BiH Djevojka udarila u motor koji je vozio njezin otac i pala pod kamion. Poginula je
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/ILUSTRACIJA

Od siline udara, uletjela je pod kamion i na mjestu poginula, a ocu su pružili liječničku pomoć

Češka državljanka (24) poginula je u prometnoj nesreći prilikom pada s motocikla u blizini Drvara u utorak u 12.15 sati, u mjestu Crljivica, potvrdila je policija za Dnevni avaz.

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Kako neslužbeno doznaju, djevojka je udarila u drugi motocikl ispred sebe, kojeg je vozio njezin otac. Od siline udara, uletjela je pod kamion i na mjestu poginula .

Ocu stradale djevojke pružena je liječnička pomoć zbog velikog šoka koji je doživio.

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