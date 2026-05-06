Užas u Brazilu! Učenik ubio dvoje ljudi u školi. Uhitili su ga!

Trinaestogodišnji dječak je uhićen zbog napada u školi Sao Jose u Rio Brancu, glavnom gradu savezne države Acre, kazale su lokalne vlasti. Ozlijeđena djevojčica je ranjena u nogu. Uhićeni dječak, koji je učenik škole, ušao je u zgradu te ispalio nekoliko hitaca u hodniku koji vodi do ureda ravnatelja, kazao je novinarima policijski dužnosnik Felipe Russo. Nakon napada se predao policiji.

Njegov očuh, vlasnik pištolja korištenog u napadu, također je uhićen.

Policija je identificirala druge učenike koji su možda surađivali s napadačem, dodao je Russo.

Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepcionar hotela pored škole, opisao je strašan prikaz učenika koji su pokušali preskočiti zid koji odvaja školu od hotela.

"Zid je visok šest metara i samo ga je jedna osoba uspjela preskočiti i skloniti se ovdje u hotelu. Drugi su ostali na krovu škole u pokušaju da pobjegnu", kazao je 19-godišnji recepcionar, dodajući da je čuo "pucnjeve i mnogo vrištanja".

Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju ženu koju su evakuirali na nosilima te ljude kako plaču i grle se ispred škole.

"Suočena s ovom tragedijom, država izražava svoju najdublju sućut obiteljima žrtava, školi Sao Jose i svim obrazovnim djelatnicima pogođenim ovim događajem", kazala je državna vlada.

Dodala je da je nastava suspendirana na tri dana u svim školama u saveznoj državi te da su mobilizirani mobilni timovi za psihološku podršku kako bi pomogli učenicima i nastavnicima.

U Brazilu je proteklih godina zabilježen nagli porast napada u obrazovnim ustanovama.

Dvoje tinejdžera je ustrijeljeno i ubijeno u rujnu 2025., a troje drugih ranjeno u školi u sjeveroistočnoj saveznoj državi Ceari.

Sedamnaestogodišnjak je ubijen, a troje drugih ranjeno u listopadu 2023. u pucnjavi u školi u Sao Paulu.

Nedugo prije toga, tinejdžer je ubijen i troje drugih ranjeno u napadu nožem dok su napuštali školu u jugoistočnoj saveznoj državi Minas Gerais.

U travnju iste godine, 25-godišnji muškarac je ušao u vrtić u južnoj saveznoj državi Santi Catarini te sjekirom ubio četvero djece u dobi između tri i sedam godina.