UŽAS U ĐAKOVU Pretukao dijete s posebnim potrebama, branili ga prijatelji i slučajni prolaznik

Brutalan napad i premlaćivanje dječaka s posebnim potrebama potresao je u srijedu cijelo Đakovo. Prema informacijama 24sata, sve se odvijalo na jednom igralištu, a nasilnika je navodno izazvalo to što je dječak sjeo na klupu na koju se on namjerio. O svemu su se oglasili roditelji dječaka i zahvalili slučajnom prolazniku, koji ga je spasio od brutalnih batina i pri tome je sam ozlijeđen. Dodali su kako su dječaka branili i drugi maloljetni prijatelji, a da je 'monstrum' potegnuo i nož!

- Povodom jučerašnjeg fizičkog premlačivanja moga sina...od strane 30-godišnjaka, poznatog lokalnog narkomana, alkoholičara i delikventa, prvo bih se htio zahvaliti jednom predivnom čovjeku,koji je naišao i spasio moje dijete. Koji je riskirao svoj život i dobio brojne ozljede - napisao je otac.

Dodao je kako mu je sin napadnut bez ikakvog povoda.

- Napasti iz čista mira, bez ikakvog razloga jednog dječaka sa posebnim potrebama koji se samo igrao sa svojim vršnjacima koji su ga prihvatili takvog kakav je, koji je samo sjeo na klupu da se odmori, može samo zvijer i monstrum od čovjeka - napisao je potreseni otac.

Zahvalio je i policajcima, koji su intervenirali, ali je napisao kako Đakovo više nije pitom gradić. Dodao je da njime hodaju "alkosi, kriminalci,narkomani i ostali izopačeni umovi".

Iz policije su potvrdili kako su intervenirali te da je napadač, star 29 godina, pritvoren.

- Operativno dežurstvo Policijske postaje Đakovo 29. srpnja 2026. godine u 21.50 sati zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 53-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu su zadobili ozlijede - napisali su iz policije.

Napadač je, pišu, uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Sumnjiče ga za kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede. Predali su ga pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

- Apeliram na Grad Đakovo da se više uključi u sigurnost na našim ulicama,na bilo koji način, barem postavljanjem video nadzora na Partizanu, jer ne želim da se ovo više ikada dogodi bilo čijem djetetu. Također apeliram na nadređene u Ministarstvu unutrašnjih poslova da uvedu ponovno policajce pozornike koji su ukinuti prije dosta godina jer sigurnost nase djece a i nas odraslih je odavno ugrožena. Ono što smo gledali prije u američkim filmovima,potom i vecim gradovima u Hrvatskoj i regiji došlo je i u manje sredine - piše potreseni otac.