TUGA U SUSJEDSTVU
Užas u Doboju! Tinejdžer poginuo dok je čuvao koze: Ušao u minsko polje da ih vrati
Mladić (19) koji je čuvao koze poginuo poginuo je u subotu u dobojskom naselju Hodžići u Bosni i Hercegovini, priopćila je Policijska uprava Doboj.
Kako neslužbeno doznaje Dnevni avaz, oko 17:50 sati, 19-godišnjak je ušao u obilježeno minsko polje kako bi vratio koze.
Na mjesto događaja izašao je dežurni tužitelj kako bi rukovodio očevidom.
