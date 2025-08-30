Obavijesti

TUGA U SUSJEDSTVU

Užas u Doboju! Tinejdžer poginuo dok je čuvao koze: Ušao u minsko polje da ih vrati

Na mjesto događaja izašao je dežurni tužitelj kako bi rukovodio očevidom...

Mladić (19) koji je čuvao koze poginuo poginuo je u subotu u dobojskom naselju Hodžići u Bosni i Hercegovini, priopćila je Policijska uprava Doboj. 

Kako neslužbeno doznaje Dnevni avaz, oko 17:50 sati, 19-godišnjak je ušao u obilježeno minsko polje kako bi vratio koze.

Na mjesto događaja izašao je dežurni tužitelj kako bi rukovodio očevidom.

