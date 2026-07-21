Muškarac koji se sumnjiči za ovo kazneno djelo je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, objavila je policija...
UŽAS U DUBROVNIKU Gurnuo muškarca (65) niz stepenice pa ga tukao. Sve zbog parkinga
Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom kojeg sumnjiči da je jučer ujutro u Novoj Mokošici, nakon svađe oko parkirališnog mjesta, pokušao ubiti 65-godišnjaka gurnuvši ga niz stepenice s visine od oko pet metara, a potom ga nastavio udarati.
Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, dvojica muškaraca najprije su se verbalno sukobila zbog parkirališnog mjesta.
Svađa je ubrzo prerasla u fizički napad. Policija sumnja da je 32-godišnjak starijem muškarcu prišao s leđa te ga snažno gurnuo niz stepenice s visine od približno pet metara.
Nakon što je 65-godišnjak pao i ostao ležati na tlu, osumnjičeni ga je još nekoliko puta udario rukama i nogama po tijelu.
Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, nakon čega je prevezen u dubrovačku bolnicu. Zbog teških ozljeda zadržan je na daljnjem liječenju.
Policija je pronašla i uhitila osumnjičenog 32-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, jutros je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
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