UŽAS U DUBROVNIKU Gurnuo muškarca (65) niz stepenice pa ga tukao. Sve zbog parkinga

Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom kojeg sumnjiči da je jučer ujutro u Novoj Mokošici, nakon svađe oko parkirališnog mjesta, pokušao ubiti 65-godišnjaka gurnuvši ga niz stepenice s visine od oko pet metara, a potom ga nastavio udarati.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, dvojica muškaraca najprije su se verbalno sukobila zbog parkirališnog mjesta.

Svađa je ubrzo prerasla u fizički napad. Policija sumnja da je 32-godišnjak starijem muškarcu prišao s leđa te ga snažno gurnuo niz stepenice s visine od približno pet metara.

Nakon što je 65-godišnjak pao i ostao ležati na tlu, osumnjičeni ga je još nekoliko puta udario rukama i nogama po tijelu.

Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, nakon čega je prevezen u dubrovačku bolnicu. Zbog teških ozljeda zadržan je na daljnjem liječenju.

Policija je pronašla i uhitila osumnjičenog 32-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, jutros je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.