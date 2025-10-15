UŽAS U HRVATSKOJ! Htjela je prodati kobilu, pa dobila ponudu: 'Znate što je animal?'

Šokantna priča dolazi iz središnje Hrvatske. Nakon što se prije par mjeseci na istoku zemlje otkrivena farma na kojoj su muškarci silovali životinje, sada se na oglas jedne konjušnice koja prodaje kobilu javio se muškarac, koji je zainteresiran za iznajmljivanje životinje za snimanje pornografskog filma.

- Putem e-maila obaviješteni smo o događaju u kojem se na oglas za prodaju kobile javio se I.K. iz Novske, koji je prodavateljici ponudio 2000 eura za 45 minuta ''snimanja filma'' s kobilom, da će joj detaljnije objasniti o čemu se radi i da je kobila sigurna jer on koristi zaštitu - rekla nam je Iris Ban-Krošelj iz Animalexa – pravne zaštite životinja.

- Ja i cura želimo nešto ako bi dali u najam, je li znate što je animal? Platimo vam koliko kažete - započeo je muškarac poruku.

Na pitanje što točno traži te da je njoj važna sigurnost kobile, on odmah odgovara: "Animal seks. Pogledajte na internetu pa javite odgovara li vam, platili bi koliko kažete, vaši uvjeti, naravno. Sigurnost je zagarantirana, postoji zaštita", dodaje muškarac.

Odmah mu je odgovoreno kako nisu zainteresirani no on nastavlja s uvjeravanjem i nudi 2000 eura za "maksimalno pola sata". Nakon toga komunikacija je prekinuta, te je broj blokiran. Ban-Krošelj iz Animalexa objašnjava kako je muškarac nakon toga kontaktiran s lažnog profila, putem kojeg mu je ponuđen ranč i životinje.

- Na to je nasjeo te je u prepiskama opisivao da ima rok za prodaju filma u siječnju 2026. godine i da do onda ''to mora riješiti'', da ima želju i da je dobio ulogu u filmu za koji se prijavio i za koji su ga primili, da nudi 1000-2000 eura ''za jedan seks max 45 minuta'' s kobilom, da su mu važni higijenski uvjeti i urednost štale te da ga kobila ne udari nogom - kaže Iris.

Navodi i kako je muškarac napomenuo da je kobila sigurna jer će koristiti ''zaštitu''.

- Slao je i pornografske sadržaje za koje tvrdi da je preuzeo s interneta, kako bi nas upoznao sa sadržajem filma koji mora snimiti. Također, se raspitivao da li je kobila pitoma i slične stvari. U prepiskama je kazao da mu je ovo prvi put, da je odabran da snimi film i ukoliko ''njima'' pošalje film da možemo dogovoriti daljnju suradnju. Dalje je upitan zbog čega je potrebna upravo kobila i da prvi put obično kreće s manjim životinjama, na to je rekao da je zahtjev bio da snimi pornić s kravom ili kobilom. Neki dijelovi razgovora doista jesu degutantni i izražavamo veliku zabrinutost jer je njegova nakana ozbiljna - prepričavaju nam iz Animalexa.

Kako kažu, nadležnim institucijama su predali prijavu, te izrazili zabrinutost za sigurnost životinja zbog ozbiljne namjere u počinjenje prekršaja.

- Apeliramo na građane da nam jave ukoliko su imali slične ponude, kako bismo mogli reagirati. Zakonom o zaštiti životinja u čl.5.st.2.toč.25. zoofilija je definirana kao prekršaj, a kazna za fizičke osobe iznosi 1.000-3.000 eura. Kaznenim zakonom definirano je i sankcionirano isključivo mučenje životinja, što bi se pak u ovakvim slučajevima trebalo dokazivati. Ukoliko bi se zoofilija sa svojom definicijom iz Zakona o zaštiti životinja uvrstila u kazneni zakon (u smislu zabranjenih postupaka prema životinjama odnosno korištenja životinja za spolni odnos, kao i s tim izjednačeni postupci ili bilo kakvi drugi postupci sa životinjama radi zadovoljavanja spolnih potreba čovjeka), tada bi bilo moguće i kazneno goniti počinitelje zbog zoofilije kao društveno neprihvatljivog ponašanja - ističe predstavnica Animalexa, Iris.

- Za sada, to je još uvijek prekršaj što ima svojih mana, ali i prednosti. U svakom slučaju, kazna je premala te bi doista takve prijestupe trebalo uvrstiti u Kazneni zakon i sankcionirati zatvorskom kaznom. U konkretnom slučaju nije počinjen niti prekršaj niti kazneno djelo, ali elemenata za podnošenje prijave svakako ima, što je kako smo rekli i učinjeno - zaključila je.