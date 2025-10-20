Užas u Italiji. Navijači ciglama i kamenjem zasuli bus i usmrtili vozača: 'Bio je pred mirovinu'

Sportsko rivalstvo koje se pretvorilo u smrtonosnu mržnju odnijelo je život 65-godišnjeg Raffaelea Marianelle, vozača autobusa koji je u nedjelju navečer postao žrtvom divljačkog napada huligana. Tragedija, koja je ostavila Italiju u stanju dubokog šoka i nevjerice, dogodila se na autocesti Rieti-Terni, kada je autobus s navijačima Pistoia Basketa zasut kamenjem i ciglama. Jedan od projektila probio je vjetrobransko staklo i usmrtio nedužnog čovjeka koji je samo radio svoj posao.

Nakon napete košarkaške utakmice između domaće momčadi Sebastiani Rietija i gostujućeg Pistoia Basketa, autobus koji je prevozio gostujuće navijače krenuo je na put prema kući. No, na autocesti, u blizini mjesta Contigliano, čekala ih je pomno isplanirana zasjeda. Skupina huligana, skrivena pod okriljem mraka, započela je divljački napad, zasipajući vozilo kamenjem, ciglama i drugim teškim predmetima.

U tom kaosu, jedan od projektila probio je vjetrobransko staklo na vozačevoj strani. Raffaele Marianella, 65-godišnji vozač, pogođen je u glavu i na mjestu je preminuo. Njegova smrt izazvala je paniku u autobusu, a samo prisebnošću drugog vozača izbjegnuta je još veća katastrofa na autocesti. Prizor koji su zatekle hitne službe bio je stravičan: razbijeno staklo, prestravljeni putnici i tijelo čovjeka koji je postao kolateralna žrtva mržnje s kojom nije imao nikakve veze.

Vijest o smrti Raffaelea Marianelle odjeknula je diljem Italije. Rođen u Rimu, ali s dugogodišnjom adresom u Firenci, Marianella je bio iskusni vozač pred mirovinom, cijenjen među kolegama kao miran i pouzdan čovjek. Prijatelji i kolege opisuju ga kao osobu koja je voljela svoj posao i radila ga s predanošću.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je napad kao "neprihvatljiv i sulud čin nasilja", izrazivši sućut obitelji žrtve i obećavši da će država učiniti sve da pronađe i kazni odgovorne.

- Ovo nije sport, ovo je čisti kriminal - poručila je Meloni. Osude su stigle i iz svih sportskih institucija, uključujući Talijanski olimpijski odbor i Košarkaški savez Italije, koji su pozvali na hitnu i odlučnu akciju protiv nasilja na sportskim borilištima i izvan njih.

Policija je odmah pokrenula opsežnu istragu. Istražitelji pregledavaju snimke nadzornih kamera s autoceste i okolnih područja te ispituju svjedoke kako bi identificirali počinitelje. Prema prvim informacijama, sumnja se na organiziranu skupinu lokalnih huligana povezanih s klubom iz Rietija. Forenzički timovi analiziraju kamenje i druge predmete pronađene na mjestu napada u potrazi za biološkim tragovima.