Užas u Italiji: U zapaljenom kombiju pronašli četiri tijela

Pougljenjena tijela četvorice muškaraca pronađena su u zapaljenom automobilu na talijanskoj benzinskoj postaji, prenosi u ponedjeljak agencija dpa. Tijela su pronađena u kombiju koji se zapalio na benzinskoj postaji u gradiću Amendolari na jugu zemlje. Prema prvotnim policijskim izvješćima, vjeruje se da su žrtve migranti iz Pakistana. Oni su navodno radili na obližnjoj farmi kao sezonski poljoprivredni radnici. Mnogi Azijati zaposleni su u poljoprivrednom sektoru regije, uz male plaće i slabe radne uvjete. Okolnosti smrti nisu poznate. Istražitelji razmatraju sve moguće scenarije, rekli su dužnosnici.

Tijela su pronašli vatrogasci koji su pozvani zbog požara u ponedjeljak oko 13 sat. Benzinsku postaju, koja je smještena na glavnoj prometnici pored mora, ogradila je policija.

Navodeći istražiteljske izvore, talijanska novinska agencija ANSA izvijestila je da su muškarci možda bili žrtve zločina. Policija se nada da će CCTV kamere koje snimaju benzinsku postaju donijeti neke odgovore.

Selo Amendolara, u kojem živi oko 3000 ljudi, dio je regije Kalabrije, poznate po mafiji 'Ndrangheta aktivnoj na tom području.