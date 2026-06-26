UŽAS U KRAPINI Maloljetnici se el. romobilom na pješačkom prijelazu zabili u automobil

Krapinsko zagorska policija izvijestila je kako je jučer u večernjim satima došlo do prometne nesreće u Krapini u kojoj su dvije maloljetne osobe lakše ozlijeđene.

- Jedna maloljetna osoba upravljala je nogostupom osobnim prijevoznim sredstvom-električnim romobilom i na njemu prevozila drugu maloljetnu osobu te prilikom dolaskom do označenog pješačkog prijelaza, a prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći, maloljetna osoba nije zaustavila osobno prijevozno sredstvo kako bi kolnik prešla gurajući ga, već je bez zaustavljanja nastavila vožnju ravno i poprečno preko kolnika pješačkim prijelazom - rekla je policija.

Dodali su da je tom prilikom došlo do udara osobnog prijevoznog sredstva u desnu bočnu stranu osobnog automobila kojim je upravljao 55-godišnji hrvatski državljanin i pada maloljetnih osoba na kolnik. Maloljetnici su odmah prebačeni u Opću bolnicu u Zaboku, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

- Protiv maloljetne osobe koja je upravljala osobnim prijevoznim sredstvom podnijet će se optužni prijedlog zbog počinjenih prometnih prekršaja, a također će se dopisom obavijestiti područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi poduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti - zaključili su iz policije. Također policija je poslala apel roditeljima, kojeg prenosimo u cijelosti:

Apeliramo na roditelje da pojačano nadziru ponašanje svoje djece u prometu uz pridržavanje svih prometnih pravila i propisa, posebice prilikom korištenja električnih romobila i sličnih prijevoznih sredstava, jer električni romobili nisu igračka već se s njima sudjeluje u prometu.



Kako bi vozači električnih romobila i osobnih prijevoznih sredstava bili sigurniji u prometu, podsjećamo na zakonske odredbe koje reguliraju njihovo sudjelovanje u prometu.



Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa. Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.

Podsjećamo da električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, a vozači romobila na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.