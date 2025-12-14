Obavijesti

POZLILO MU JE

Užas u Međimurju: Sestra je prijavila brata zbog nasilja, policija stigla, on preminuo

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Načelnik PU međimurske odmah je formirao stručni tim koji će standardnom procedurom utvrditi je li postupanje policije tijekom intervencije bilo u skladu sa zakonom

Tragična situacija dogodila se u subotu oko 18 sati u Peklenici u Međimurju, kada je međimurska policija po dojavi izašla na intervenciju. Naime, žena je prijavila kako ju maltretira njezin mlađi brat (51), a njemu je tijekom intervencije pozlilo te je preminuo. Okolnosti smrti 51-godišnjeg muškarca bit će utvrđene detaljnom obdukcijom, potvrdila je Policijska uprava međimurska.

Iako je policija zatekla muškarca kako verbalno zlostavlja sestru, on je unatoč prisutnosti službenika nastavio s nasilnim ponašanjem. Situacija je brzo eskalirala - muškarac je vrijeđao policajce i prijetio im, a na jednoga je fizički nasrnuo. Policajac je pri tom lakše ozlijeđen. Zbog agresivnosti i napada, policajci su bili prisiljeni primijeniti tjelesnu snagu i vezati ga, prenosi Radio105.

U tom je trenutku muškarcu naglo pozlilo. Kada su uočili da mu nije dobro, policajci su prekinuli postupak, skinuli mu lisice i započeli s pružanjem prve pomoći i reanimacijom. Unatoč brzoj reakciji i dolasku hitne medicinske pomoći, koja je nastavila s reanimacijom, liječnici su na mjestu događaja konstatirali smrt.

Iako je mrtvozornik nakon očevida utvrdio da pokojnik nema fizičkih ozljeda, zbog okolnosti u kojima je smrt nastupila, državni odvjetnik je naložio sudsku obdukciju. Načelnik PU međimurske odmah je formirao stručni tim koji će standardnom procedurom utvrditi je li postupanje policije tijekom intervencije bilo u skladu sa zakonom.

Međimurske novine neslužbeno doznaju da je pokojnik imao izrazito visoku razinu šećera u krvi (blizu 20 mmol/L), borio se s visokim tlakom, a imao je i dijagnozu psihičkih bolesti. Nažalost, bio je sklon i alkoholu.

