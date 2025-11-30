Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Mještani Medulina su u šoku nakon što su u nedjelju ujutro doznali za ubojstvo njihove 79-godišnje mještanke, a malo zatim i vijest da je u moru u Medulinskom zaljevu pronađeno mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca koje se dovodi u vezu s ubojstvom nesretne žene.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o H. Š., koja je povučenim životom živjela u kući sa sinom. Policija i dalje provjerava radi li se o sinu 79-godišnjakinje, za kojim se tragalo od subote poslijepodne, od pronalaska njezinog tijela. Tijelo nesretne žene pronađeno je u kući u Medulinu tijekom subote kasno poslijepodne, a policija je do ranih jutarnjih sati obavljala očevid na mjestu događaja. Miran medulinski kvart, koji i u zimskom periodu broji nekoliko turističkih tablica ispred dvorišta, postao je poprište svirepog zločina. Susjedi su zbog cijele situacije u šoku i nevjerici.

Prema riječima Suzane Sokač iz PU istarske, policiji je u subotu član obitelji dojavio oko 18.30 sati da ne može stupiti u kontakt sa starijom ženom na medulinskoj adresi. Policija se odmah uputila na adresu i pronašla je tijelo ubijene žene. Neslužbeno doznajemo da nije ubijena iz vatrenog oružja. Naložena je obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Susjeda koja živi u neposrednoj blizini “kuće strave” kazala je da je žena Austrijanka koja je u velikoj kući živjela sa sinom.

– Bila je udana za “našeg čovika”, za Istranina koji više nije živ. Koliko ja znam, ona je slabo govorila hrvatski jezik pa je time komunikacija bila teža. Isto tako, bila je slabo pokretna i nije baš izlazila van. Gospođu sam zbog svega malo poznavala. Gotovo ništa... Više ju je znala moja svekrva. Rijetko sam ih viđala vani, iako živim odmah blizu njih. Bože, pa zašto? Ne ide mi u glavu da je to blizu moje kuće. Nismo puno komunicirali jer su oboje živjeli povučenim životom. Živjeli su za sebe. Tiho i nenametljivo. Nije bilo nikakvih ekscesa u toj obitelji, niti sam ikada čula galamu. A sa sinom nisam progovorila niti riječi. I tako godinama. Sin me u životu nije pozdravio – ispričala je šokirana susjeda koju smo zatekli na ulici. Zastala je na trenutak i pogledala prema kući u kojoj se dogodio zločin.

Drugi susjed također se šokirao kada je čuo za ubojstvo u tom kvartu. Ispričao je da je sin radio kao soboslikar te potvrdio priču prve susjede da je žena bila slabo pokretna i uglavnom vezana za krevet. I on je obitelj opisao kao mirnu i povučenu, bez ikakvih ekscesa.

Nakon šokantne vijesti o ubojstvu, u nedjelju oko 8.10 sati policija je ponovno dobila dojavu. Ovoga puta da se tijelo muškarca nalazi u Medulinskom zaljevu. Policija se odmah uputila na mjesto događaja.

– Policija je u nedjelju iza 8 sati zaprimila dojavu da se u Medulinskom zaljevu nalazi mrtvo tijelo. Policijski službenici potvrdili su istinitost te dojave te su angažirani policijski ronioci koji su u moru pronašli mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca, koji se dovodi u vezu s pronalaskom tijela starije žene u kući u Medulinu – kazala je Suzana Sokač iz istarske policije.

I nad tijelom muškarca također će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti. Neslužbeno doznajemo da je tijelo muškarca u trenutku pronalaska bilo pod težim teretom, ali policija u ovom trenutku ne može iznositi detalje radi daljnje istrage u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom.