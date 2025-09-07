Obavijesti

News

Komentari 3
PREVEZENI U BOLNICU

Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni

Pješak i dijete ozlijeđeni su i prevezeni u bolnicu nakon što je na njih naletjelo vozilo, rekli su nam iz požeško-slavonske policije. Prevezeni su u Opću županijsku bolnicu Požega, no zasad nema službenih informacija u kakvim se ozljedama radi. 

KOD VELIKE KOPAONICE Nesreća na A3: Motociklist sletio s ceste, ozlijeđen je
Nesreća na A3: Motociklist sletio s ceste, ozlijeđen je

- Nesreća se dogodila na središnjem trgu oko 17.10 sati. U tijeku je očevid nakon čega će se znati više detalja i okolnosti prometne nesreće - rekli su nam iz policije.

TEŠKO JE OZLIJEĐEN Muškarac pao s romobila u Puli: Maknuo obje ruke s upravljača
Muškarac pao s romobila u Puli: Maknuo obje ruke s upravljača

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.
FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu
MEĐUNARODNI JESENSKI SAJAM

FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu

Najljepšim traktorom smatraju Valtru, finskog proizvođača, a najskuplji primjerak na sajmu u Gudovcu je Fendt 728 Vario, čija se cijena na tržištu kreće oko 300.000 eura (bez PDV-a), ovisno o razini opreme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025