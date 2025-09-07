Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Pješak i dijete ozlijeđeni su i prevezeni u bolnicu nakon što je na njih naletjelo vozilo, rekli su nam iz požeško-slavonske policije. Prevezeni su u Opću županijsku bolnicu Požega, no zasad nema službenih informacija u kakvim se ozljedama radi.

- Nesreća se dogodila na središnjem trgu oko 17.10 sati. U tijeku je očevid nakon čega će se znati više detalja i okolnosti prometne nesreće - rekli su nam iz policije.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni.