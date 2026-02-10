Obavijesti

ŽELE NOVA ULAGANJA

Strah nakon dvije željezničke nesreće: Polovica Španjolaca više se ne bi vozila vlakom

Piše HINA,
Strah nakon dvije željezničke nesreće: Polovica Španjolaca više se ne bi vozila vlakom
Foto: Susana Vera

Nakon pogibije 47 ljudi u Andaluziji i Kataloniji, anketa pokazuje pad povjerenja u željeznice i pritisak na vladu Pedra Sancheza

Željezničke nesreće u Andaluziji i Kataloniji u kojima je prošli mjesec poginulo 47 osoba izazvale su nesigurnost među stanovnicima Španjolske, pokazuje anketa objavljena u utorak po kojoj gotovo polovica korisnika vlakova u zemlji razmišlja o tome da ih prestane koristiti ili ih je već prestala koristiti.

Tvrtka za istraživanje javnog mišljenja 40db provela je 'online' istraživanje među 2.000 stanovnika Španjolske od kojih je 24,2 posto reklo da razmišlja o prestanku korištenja vlakova, a 20,5 posto je već prestalo putovati na taj način.

Pa ipak, većina, odnosno 55,3 posto se i dalje namjerava voziti vlakovima u zemlji s najdužom prugum za brze vlakove na svijetu nakon Kine.

Nesreće u Andaluziji, gdje je kao mogući uzrok navedeno puknuće pruge, i Kataloniji gdje je došlo do odrona zaštitnog zida i stijene na tračnice uslijed kišnog nevremena, izazvale su kritike na račun lijeve vlade premijera Pedra Sancheza.

Među onima koji su u anketi rekli da su odustali od vožnje vlakovima, ili namjeravaju odustati, 57 posto je birača desnih opozicijskih stranaka Voxa i Narodne stranke.

U Španjolskoj, s 49 milijuna stanovnika, prigradskom željeznicom se često koristi trećina stanovništva, a petina vlakovima između udaljenih gradova, podatak je novina El Pais.

Oko 39 ispitanika izjavilo je da ima malo povjerenje u španjolske željeznice, a 19 posto nikakvo, pokazuje anketa. Oko 40 posto ispitanika reklo je da ima veliko i dovoljno povjerenje.

Sindikati radnika u željezničkom prijevozu u ponedjeljak su otpočeli trodnevni štrajk kako bi potaknuli vladu na dodatna ulaganja u sigurnost vlakova.

No, isti dan su otkazali štrajk nakon što su postigli sporazum s vladom u Madridu.

Sporazum sindikata i ministarstva prometa sadrži 25 točaka raspoređenih u tri temeljna stupa: nove mjere i sigurnosni propisi, povećanje ulaganja u održavanje infrastrukture i osiguravanje potrebnog osoblja za provedbu tih poboljšanja.

