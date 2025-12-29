Užas u Splitu: Osnovnoškolac zbog pirotehnike ima tešku ozljedu ruke, u bolnici je

Blagdansko razdoblje u Splitsko-dalmatinskoj županiji obilježila je prva teška nesreća uzrokovana pirotehničkim sredstvima. Kako javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska, danas u poslijepodnevnim satima na području Splita nastradalo je dijete mlađe od 14 godina.

Dijete je zadobilo teške ozljede ruke te je hitno prevezeno u bolnicu, gdje je zadržano na daljnjem liječenju.

Unatoč upozorenjima, djeca i dalje u opasnosti

Ovo je prvi slučaj teškog stradavanja maloljetnika od pirotehnike u ovoj županiji tijekom tekuće godine. Policija ističe kako su, unatoč intenzivnom radu na terenu i brojnim apelima, djeca i dalje u doticaju s opasnim sredstvima koja mogu uzrokovati trajni invaliditet.

- Stoga još jednom molimo sve građane, a prije svega roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci doprinesu da ovo ozljeđivanje bude jedini takav događaj - oštro poručuju iz policije.

Ključni savjeti za roditelje:

da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku,

da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje vaše djece.

da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,

da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.