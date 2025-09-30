UŽAS U SRBIJI Iskočili su iz kombija, opkolili kafić: Zapucali su i ubili ženu i ranili još dvoje

Ubijena je žena D. V. (51), dok su još najmanje dvije osobe ranjene muškarac O. A. (59) i žena Lj. M. (42) u pucnjavi koja je danas oko 14.40 sati bila u Višnjičkoj banji, u kafiću Lokal bar na Slanačkom putu u Srbiji. Pojedini mediji navode da broj ozlijeđenih nije konačan, no za sada nema službenih potvrda.

Svjedok s kojim je razgovarao reporter portala Nova.rs rekao je da je sve bilo oko 14.30 sati, dok je išao do svog automobila.

- Odjednom sam čuo pucnje. Prvo nisam znao što se događa, ali kad sam vidio, sklonio sam se. Pucalo se s više strana, oni su trčali odozdo i sa strane kod kafića. Bilo je ljudi po ulici i na stajalištu, svi su se razbježali. Bilo je sedam, osam pucnjeva, bili su pojedinačni - rekao je.

Dodao je da su se u kafiću uglavnom okupljali mještani iz okolice, a u blizini se nalazi i dječja igraonica.

- Preko vikenda je puno djece. Od otvaranja nije bilo problema - rekao je svjedok.

Prema dosadašnjim informacijama, napadači su izašli iz bijelog kombija i opkolili kafić prije nego što su otvorili vatru. Na mjestu događaja pronađeno je oružje, navodno pištolj, za koji se sumnja da je korišten u napadu.

Na terenu je velik broj pripadnika policije, a potraga za napadačima je u tijeku. Motiv vatrenog obračuna zasad nije poznat.