POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

UŽAS U SRBIJI Iskočili su iz kombija, opkolili kafić: Zapucali su i ubili ženu i ranili još dvoje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Prema dosadašnjim informacijama, napadači su izašli iz bijelog kombija i opkolili kafić prije nego što su otvorili vatru. Na mjestu događaja pronađeno je oružje

Ubijena je žena D. V. (51), dok su još najmanje dvije osobe ranjene muškarac O. A. (59) i žena Lj. M. (42) u pucnjavi koja je danas oko 14.40 sati bila u Višnjičkoj banji, u kafiću Lokal bar na Slanačkom putu u Srbiji. Pojedini mediji navode da broj ozlijeđenih nije konačan, no za sada nema službenih potvrda.

Svjedok s kojim je razgovarao reporter portala Nova.rs rekao je da je sve bilo oko 14.30 sati, dok je išao do svog automobila. 

- Odjednom sam čuo pucnje. Prvo nisam znao što se događa, ali kad sam vidio, sklonio sam se. Pucalo se s više strana, oni su trčali odozdo i sa strane kod kafića. Bilo je ljudi po ulici i na stajalištu, svi su se razbježali. Bilo je sedam, osam pucnjeva, bili su pojedinačni - rekao je.

Dodao je da su se u kafiću uglavnom okupljali mještani iz okolice, a u blizini se nalazi i dječja igraonica. 

- Preko vikenda je puno djece. Od otvaranja nije bilo problema - rekao je svjedok.

APSOLUTNI KAOS Makljaža na svadbi u Srbiji: Žena udarila mladu, izbila opća tučnjava, napali i članove Hitne
Makljaža na svadbi u Srbiji: Žena udarila mladu, izbila opća tučnjava, napali i članove Hitne

Prema dosadašnjim informacijama, napadači su izašli iz bijelog kombija i opkolili kafić prije nego što su otvorili vatru. Na mjestu događaja pronađeno je oružje, navodno pištolj, za koji se sumnja da je korišten u napadu.

Na terenu je velik broj pripadnika policije, a potraga za napadačima je u tijeku. Motiv vatrenog obračuna zasad nije poznat.

