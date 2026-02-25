Obavijesti

Užas u Turskoj: Pao borbeni avion F-16, poginuo pilot

Radio-veza izgubljena nekoliko minuta nakon polijetanja iz baze u Balikesiru, otvorena je istraga

Admiral

Borbeni avion F-16 turskih zračnih snaga srušio se u srijedu rano ujutro na zapadu Turske, a pilot je izgubio život, potvrdili su turski dužnosnici.

Prema priopćenju Ministarstva obrane, letjelica je poletjela iz baze u pokrajini Balikesir u 00.56 sati po lokalnom vremenu (21.56 GMT u utorak). Nedugo nakon uzlijetanja izgubljeni su i radio-veza i radarski signal.

Odmah su pokrenute operacije traganja i spašavanja, a olupina zrakoplova ubrzo je pronađena. Iz ministarstva su potvrdili da je pilot poginuo.

List Hurriyet objavio je da se avion srušio u blizini dionice autoceste Istanbul–Izmir te da su se dijelovi letjelice rasuli na širem području. Na mjesto nesreće upućeni su policija, vatrogasci i hitne službe.

Ministar nacionalne obrane Yaşar Güler identificirao je stradalog pilota kao pilota Ratnog zrakoplovstva Ibrahima Bolata.

- Naš pilot je poginuo kao šehid. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage koju provodi tim za ispitivanje avionskih nesreća - navelo je Ministarstvo obrane, izrazivši sućut obitelji poginulog.

Güler je u poruci sućuti dodao: 'Naš herojski saborac poginuo je kao šehid 25. februara 2026. godine usljed pada našeg aviona F-16'.

Ministar pravosuđa Akin Gurlek izjavio je da je Glavno tužiteljstvo u Balikesiru otvorilo službenu istragu o nesreći. Prema njegovim riječima, glavni tužitelj, njegov zamjenik te dvojica tužitelja izašli su na mjesto pada.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da pomno prati razvoj događaja te da u punoj koordinaciji surađuje s nadležnim institucijama.

- Uzrok pada bit će jasan nakon tehničkog pregleda koji provede nadležni istražni tim - stoji u njihovoj izjavi.

