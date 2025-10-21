Užas u zagrebačkom autobusu! 'Naslonio se na mene i krenuo se samozadovoljavati. Fuj!'

Jedna je čitateljica u Zagrebu, u autobusu Špansko 136 nešto iza 13 sati doživjela neugodnu situaciju. Naime, muškarac koji je sjeo pored nje, krenuo se samozadovoljavati.

- "Gospodin" je sjeo pored mene i naslonio se na mene. Nakon nekoliko neugodnih trenutaka sam vidjela da se samozadovoljava - priča nam čitateljica.

Dodala je i da će o svemu obavijestiti policiju, a ovom stravičnom i sve češćem prizoru u gradskom prijevozu svjedoči i snimka.

- Izdržala sam minutu pored njega da ga snimim. Ovakav će luđak jednom sjesti pored naše djece i napraviti da se osjećaju poniženo i jadno, kao ja sada. Imam sliku njegovog lica. Čuvajte se, otišao je u Špansko i pravi se gluh - kaže nam Zagrepčanka.