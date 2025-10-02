Užas u Zaprešiću! Kroz prozor stana bacili psa na ulicu

U trgovačkom centru Konzum u Zaprešiću, u poslovnici drogerije DM u Industrijskoj ulici, nepoznati počinitelj otuđio je više različitih artikala s polica. Policija je potvrdila da kriminalističko istraživanje traje i da se poduzimaju sve mjere kako bi počinitelj bio pronađen.

Još uznemirujući incident dogodio se na adresi Trg žrtava fašizma 6 u Zaprešiću, gdje je jedna osoba kroz prozor stana bacila psa na ulicu. Policija navodi da se radi o kaznenom djelu ubijanja i mučenja životinja, a protiv počinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave.

Iz Policijske postaje Zaprešić poručuju da nastavljaju s pojačanim nadzorom i apeliraju na građane da svako sumnjivo ponašanje ili saznanja o počinjenim kaznenim djelima odmah prijave policiji.