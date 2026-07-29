UŽAS U ZOO-U ZAGREB Lav pred posjetiteljima usmrtio lavicu Tayri: 'Sve se odvilo u trenutku'

Lav Uganda i lavica Tayri trebali su biti predvodnici novoga projekta zagrebačkog Zoološkog vrta u sklopu Europskog uzgojnog programa sjeverne populacije afričkog lava. Ostalo ih je samo 250 u prirodi, pa je mladi par posebno spojen ne bi li pod nadzorom radili na opstanku svoje vrste.

No u srijedu, u rano poslijepodne, sve je užasnula rika iz njihove nastambe za lavove. Pred posjetiteljima koji su se ondje našli lav je napao lavicu i brzo je usmrtio. Kako navode svjedoci, njezino je tijelo ležalo na stijeni, dok se lav šetao kao da se ništa nije dogodilo. Kao i posjetitelje, ovaj incident među životinjama potresao je i djelatnike Zoološkog vrta.

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Pokretanje videa... VIDEO Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno | Video: 24sata/Lucija Očko/Pixsell

- Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja. Čim smo doznali za napad mladog lava na lavicu, poduzeli smo sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja - naveli su iz Zoološkog vrta.

Naime, Uganda je petogodišnji mužjak koji je u Zagreb došao iz francuskog Sigeana. Godinu dana starija ženka Tayri premještena je iz mađarskog Veszprema. Sve donedavno ondje su samotno živjele stare lavice Ayana i Nyota, koje nisu imale susret s novim parom upravo kako bi smanjili mogućnost sukoba.

Iako je napad šokantan, on je podsjetnik kako se divlje životinje nerijetko sukobljavaju što je dio njihova prirodnog ponašanja.

- Mladi lavovi zvijeri su iznimne veličine i snage. Zbog toga je njihovo upoznavanje i spajanje uz našu veliku pozornost pratio niz sigurnosnih mjera. Dana 10. srpnja uspješno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. srpnja zajedno su bili u vanjskom dijelu nastambe - naveli su iz Zoološkog.

Sve do srijede živjeli su bez incidenata.

- Rad s divljim životinjama, nažalost, nije uvijek lijep! Tome svjedoči i današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknulo na napad. Životinje su bile pod monitoringom, no napad se dogodio u trenu i stradavanje lavice, nažalost, nismo moglo spriječiti. Sad trebamo dati sve od sebe kako bismo istražili uzrok događaja i odlučili o daljnjem postupanju. Nakon napada naši su djelatnici djelovali u skladu sa svim protokolima. Naši posjetitelji i djelatnici ni u jednom trenu nisu bili ugroženi - rekao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Iz vrta kažu kako dobro poznaju ovu vrstu i da ovo nisu mogli spriječiti.

- Jasno nam je da je današnji događaj odraz nepredvidivosti i siline prirode, no smrt Tayri nas je jako pogodila. Njezino ćemo tijelo poslati na razudbu, a lava Ugandu u nadolazećem ćemo razdoblju pomno nadzirati - rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Cizelj je za Novu TV naglasio da ovakvi slučajevi, iako rijetki, nisu nepoznati u uzgojnim programima.

- To nije izoliran slučaj. Nažalost, priroda ima svoja pravila. Naravno da nam je žao, ovo nije ni ugodna ni sretna situacija - poručio je.

Stručnjaci će procijeniti može li mužjak u budućnosti biti spojen s drugom lavicom ili će biti isključen iz uzgojnog programa.

- To nije odluka Zoološkog vrta. Riječ je o koordiniranom međunarodnom uzgojnom programu - istaknuo je Cizelj i dodao da lav ostaje u Zoološkom vrtu te da se nakon događaja ponaša uobičajeno.

Situaciju sličnu ovoj 2025. imali su u britanskom zoološkom vrtu Marwell u blizini Winchestera u Hampshireu. Ondje je osmogodišnja amurska tigrica Valentina ubijena prilikom prvog susreta s petogodišnjim mužjakom Pashom, piše BBC. U 2019. su imali istu scenu u londonskom Zoološkom vrtu. Ondje je sedmogodišnji tigar Asim usmrtio žensku sumatranskog tigra imena Melati. Isto kao u Zagrebu, životinje su ondje spojene u sklopu uzgojnog programa. Neko vrijeme držali su ih u susjednim kavezima, da bi ih spojili u jedan, no tigar je pokazao svoju smrtonosnu stranu.

Grozne scene gledali su 2017. posjetitelji Tampa’s Lowry ZOO-a u SAD-u. Ondje su u kavezu pronašli mrtvu ženku čimpanze koju je usmrtio čopor. Slično je bilo i 2012. u Los Angelesu, gdje je odrasli čimpanza pred ljudima usmrtio mladunče. 