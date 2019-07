Uzgaja jabuke, HDZ-ovac je od 16., a zamjeraju mu - uhljebe

Josip je predivno dijete, odgovorno i disciplinirano. Smatram da se neće promijeniti unatoč ministarskoj fotelji. O njemu sve najbolje, ne zbog toga što je moj nećak nego što je on stvarno takav. Uz opasku da se nada kako će imati prostora pokazati što zna, tako novog ministra rada Josipa Aladrovića (34) opisuje njegov ujak Stjepan Matijević.

Aladrovići su iz malog mjesta Brodski Drenovac nedaleko od Pleternice. Ali upravo se mladi ekonomist i ministar našao prvi na udaru od svih šest novih ministara koji bi sutra trebali biti potvrđeni u Saboru. Aladrović je od 2016. godine bio na čelu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Njegov uspon je strelovit.

- Upisao sam se sa 16 ili 17 godina u HDZ - rekao je Aladrović, čiji je otac Marijan i danas u stranci, a bio je i požeško-slavonski župan te je bio u izvrsnim odnosima s HDZ-ovom starom gardom iz te županije: Franjom Lucićem i Alojzom Tomaševićem.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Marijan Aladrović, otac novog ministra

- Nadam se da će se rezultati vidjeti u kratkom roku i da ću opravdati povjerenje - rekao je mladi Aladrović.

Ali Živi zid je odmah jučer podijelio kaznenu prijavu protiv njega, a predstavnica radnika u HZMO-u nam kaže: Napravio je kaos!

Živi zid novinarima je podijelio kaznenu prijavu protiv Aladrovića od prošle godine. Anonimni radnici DORH-u su prijavili niz po njima suspektnih ponašanja ravnatelja, od usitnjavanja javne nabave kako ne bi bilo natječaja, pa do zapošljavanja i namještanja uvjeta za zapošljavanje podobnih osoba.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

HZMO je reagirao te priopćio kako je DORH odbacio sve kaznene prijave jer nisu utvrdili nikakve nepravilnosti.

- Vjerujte mi, on je tamo pokušao u jedan sustav uvesti reda i zato se zamjerio neradnicima. Sve što je napisano je bez osnove - kaže jedan njegov dobar prijatelj.

Ta prijava je već objavljena u medijima, a HZMO je tad odgovorio da su sva nabava i zapošljavanje provedeni po zakonu.

Ali Višnja Stanišić, članica upravnog vijeća HZMO-a i čelnica Radničkog sindikata te ustanove, nema lijepe riječi za budućeg ministra.

Doveo je 20 svojih ljudi

- On je zatekao tešku situaciju i trebao ju je popraviti, ali napravio je samo još veći kaos. Doveo je barem 20 svojih ljudi izvana, i to iz Croatia osiguranja, gdje je prije radio, i MUP-a. Mi nemamo ljudi koji bi radili na provedbi rješenja i građani su ljuti, a on gomila novu administraciju. Međuljudski odnosi su na najgoroj mogućoj razini jer oni koji godinama pošteno rade ne mogu napredovati, a neki koji su novozaposleni i podobni brzo odlaze na veće plaće - kaže Stanišić i dodaje:

- Ne znam kako će se ponašati kao ministar, ali neće biti dobro ako bude isto tako. Podsjeća da je pokrenuo i veliku hajku da otkrije tko je dao ključni dokument iz HZMO-a koji je dokazao da je lagao bivši izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak.

A Aladrović je rekao da smatra kako je posao odradio korektno u HZMO-u.

Njegov otac Marijan bio je jučer presretan.

- Bilo tko da je iz naše sredine odabran za to mjesto, bilo bi mi drago, a posebno je to kad je u pitanju vlastito dijete – rekao je Marijan Aladrović, otac novog ministra, koji svoj radni vijek privodi kraju u fotelji predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Podružnice Požega.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Brodski Drenovci

Ponosni otac: Ne stiže u voćnjake...

Kaže da je Josip od djetinjstva pokazivao zanimanje za voćarstvo, pa je otac odlučio uključiti ga u uzgoj jabuka u Brodskom Drenovcu. On je suvlasnik OPG-a Aladrović i na njega se vodi jedna manja površina pod jabukama. Otac Marijan kaže da, otkad je na čelu Mirovinskoga, sve teže može to obavljati, i misli da će to od sada biti još teže.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL OPG Aladrović

- Ali pošto ja idem u mirovinu, posvetit ću se našim voćnjacima i preuzet ću i njegov dio posla oko jabuka – rekao je Marijan dodajući kako njegov sin Josip nije političar nego praktičar, koji je željan stjecanja znanja.

- Siguran sam da se on neće promijeniti, da će ići mojim putem i ono što radi smatrati svojim poslom, da će svoju ministarsku dužnost časno obavlja – kaže Marijan, dodajući kako se voćarstvom počeo baviti prije dvadesetak godina. On i sin danas imaju oko 10 hektara modernog nasada jabuke, opremljenih sustavom navodnjavanja i pokrivenih zaštitnim mrežama.

Otac kaže da je sinu darovao i jedan apartman koji nije još prepisao na sebe, Josip ima i stan u Zagrebu, za koji je podigao kredit, pa otac ističe da si više ništa ne mora osiguravati i zapošljavati ikoga po ministarskoj vezi.

- Moj sin je i u Croatia osiguranju i Mirovinskom davao više nego što je primao - kaže otac Marijan. Sin je inače imao plaću od 14.300 kuna, a kao ministru će ona porasti.

Mladome ministru odmah su i sindikati poslali jasnu poruku: neće pregovarati o izmjenama zakona nego žele i dalje referendum kojim će dokinuti rad do 67. godine. Osim toga, novog ministra čeka i kazna Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali ona će biti simbolična. Aladrović nije u propisanom roku prijavio da je supruga kupila novi automobil. Za to se ispričao.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Josipova obitelj uzgaja jabuke

Vučković kaznilo povjerenstvo

Inače, druga nova ministrica koja je također prekršila Zakon o sprečavanju sukoba interesa je Marija Vučković (45). Buduća ministrica poljoprivrede prije šest godina kažnjena je s 4000 kuna jer je sjedila i u nadzornom odboru lokalne tvrtke i bila zamjenica župana. Vučković, koja je do danas bila državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, nakon toga je jako pazila i za svaki potez pitala Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Ova majka dvoje djece, koja je od 2006. u HDZ-u, u slobodno vrijeme pjeva u ženskoj klapi Arija iz Opuzena.

'Moramo biti složni oko interesa Hrvatske'

Svi novi ministri jučer su došli na sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji će ih sutra predstaviti i braniti u Saboru. Goran Grlić Radman poručio je kako diplomat mora ‘graditi mostove’ te da Hrvatska mora biti složna u tome jer je u pitanju zajednički interes. Ivan Malenica, koji je s 34 godine namjlađi ministar i naslijedit će Lovru Kuščevića, obećao je kako “želi da javna uprava bude servis građana i da svi budemo zadovoljni”.