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NEVJEROJATNO

Uzinić osudio ustaške natpise i nacističke simbole u Rijeci: 'Tome nije mjesto u Crkvi'

Piše Veronika Miloševski,
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Uzinić osudio ustaške natpise i nacističke simbole u Rijeci: 'Tome nije mjesto u Crkvi'
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U javnosti su se pojavile fotografije na kojima se vidi kako se među sudionicima procesije našla nekolicina koja je mahala barjakom s ustaškim pokličem "Za dom spremni"

Barjacima i zastavama udruga i vojnih postrojbi nije mjesto u crkvenim procesijama te ubuduće neće biti dio protokola procesije svetoga Vida, kazali su iz Riječke nadbiskupije za Novi list koji ih je upitao o ustaškim natpisima i nacističkom znakovlju koji su viđeni u procesiji održanoj u ponedjeljak povodom blagdana Sv. Vida.

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U javnosti su se pojavile fotografije na kojima se vidi kako se među sudionicima procesije našla nekolicina koja je mahala barjakom s ustaškim pokličem "Za dom spremni" te pokazivala tetovaže s nacističkom svastikom. Nadbiskupija je poručila kako se “ograđuje od ustaških natpisa, neovisno o kontekstu u kojem su se pojavili, kao i od nacističkih simbola koji su se pojavili tijekom procesije" te kako "crkvena procesija nije mimohod niti demonstracija, nego čin vjere, molitve i zajedništva Božjega naroda".

Na pitanje je li Riječka nadbiskupija kao organizator slavlja blagdana zaštitnika Rijeke slala pozivnice udrugama i pojedincima za sudjelovanje u procesiji, te jesu li promotori nacističkog znakovlja na procesiju pozvani, iz Nadbiskupije odgovaraju kako je inicijativa za poziv potekla od pastoralnog Odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata.

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- Iskreno nam je žao što je odluka o uključivanju zastava braniteljskih udruga dovela do toga da su pojedinci ovogodišnju procesiju zloupotrijebili sudjelujući u njoj s neprimjerenim simbolima - kazali su im. 

Nadbiskupija navodi i kako ovim činom "ne samo da nije bio poštovan i naglašen vjerski karakter procesije, nego je on bio instrumentaliziran za pokušaje rehabilitacije i normalizacije simbola totalitarnih ideologija, umjesto da pozornost ostane usmjerena na slavljenje Boga i svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke i naše nadbiskupije".

- Crkvene procesije stoljećima su oblik pučke pobožnosti kojim vjernici izlaze na ulice grada, povezujući molitvu, hod i zajedništvo. U njima su se nosili križevi, relikvije, kipovi i slike svetaca te barjaci crkvenih bratovština i zajednica. U toj tradiciji i procesija svetoga Vida treba zadržati svoj vjerski karakter - istaknuli su u Riječkoj nadbiskupiji.

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