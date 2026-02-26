UZNEMIRUJUĆE Psa objesili na predizborni plakat u Sloveniji: 'Potreseni smo i šokirani ovim'

Stanovnike Vrhnike, gradića nedaleko od Ljubljane, u srijedu ujutro dočekao je mučan i duboko uznemirujući prizor. Na jednom od predizbornih plakata vladajućeg Pokreta Sloboda (Gibanje Svoboda) premijera Roberta Goloba, nepoznati počinitelj tijekom noći je objesio lešinu psa. Fotografije morbidnog čina brzo su se proširile društvenim mrežama, izazvavši zgražanje javnosti i oštru osudu političkih aktera.

Policijska uprava Ljubljana pokrenula je istragu. Iz Pokreta Sloboda, čiji je plakat oskvrnut, stigla je najoštrija osuda. U službenom priopćenju naveli su kako su "potreseni i šokirani" te da se ovdje ne radi o političkoj kampanji, već o "moralnom dnu koje se ne smije normalizirati".

- U Pokretu Sloboda najoštrije osuđujemo takve izopačene i nehumane prakse u kojima se za političke obračune zloupotrebljavaju čak i lešine životinja - stoji u njihovoj objavi.

Glavni tajnik stranke, Matej Grah rekao je kako se radi o "prizorima kakvi se viđaju u autoritarnim režimima s ciljem zastrašivanja".

Atmosfera uoči parlamentarnih izbora 2026. godine obilježena je ekstremnom polarizacijom i takozvanim "kulturnim ratovima" u kojima se ne preza ni od najbizarnijih metoda.

Slovenska javnost još pamti kampanju za referendum iz 2025. godine, kada je desna oporba iskoristila umjetnički rad konceptualne umjetnice Maje Smrekar kako bi potaknula moralnu paniku. Njezin performans, koji je tematizirao suživot čovjeka i psa, zlonamjerno je predstavljen kao "dojenje psa", a fotografije su korištene na propagandnim plakatima kako bi se suvremena umjetnost i liberalne vrijednosti prikazale kao "degenerirane".

Na mučan prizor iz Vrhnike reagirao je i Gregor Danev, direktor slovenskog Zavoda za šume.

​- Odnos prema životinjama mnogo govori o nama. Govori koliko suosjećanja imamo, koliko poštovanja prema životu. Životinja nije alat za poruku. Nije simbol. To je živo biće. Ako kao društvo odmahnemo rukom na takva djela, onda gubimo nešto bitno - osjećaj za granicu između neslaganja i nasilja, između prosvjeda i okrutnosti - rekao je Danev.