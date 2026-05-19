SMIRUJE NAPETOSTI

Vance odgodio slanje vojnika u Poljsku, saveznicima poručio: 'Naše trupe ne odlaze iz Europe'

Piše HINA,
Potpredsjednik SAD-a tvrdi da nije riječ o povlačenju vojnika iz Poljske, nego samo o odgodi razmještaja, dok raste pritisak da Europa preuzme veću odgovornost za obranu

Američki potpredsjednik JD Vance u utorak je rekao novinarima da je raspoređivanje američkih snaga u Poljskoj odgođeno, dodavši da nije točno reći da se vojnici povlače s teritorija Europe. Vance je na brifingu u Bijeloj kući rekao da Sjedinjene Države žele potaknuti Europu da "preuzme veću odgovornost" za zajedničku obranu. "Ne govorimo o povlačenju svih američkih trupa iz Europe. Govorimo o preusmjeravanju nekih resursa tako da se maksimizira sigurnost SAD-a. Ne mislim da je to loše za Europu", rekao je.

Pentagon otkazao planove o slanju 4000 vojnika u Poljsku
Pentagon otkazao planove o slanju 4000 vojnika u Poljsku

Sjedinjene Države preispituju svoju vojnu prisutnost u Europi i već se dugo očekuje da će ju smanjiti, s obzirom na zahtjeve predsjednika Donalda Trumpa da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. Pentagon još nije iznio detalje o tome kako zamišlja buduće razmještaje svojih trupa na europskom kontinentu.

"Nismo smanjili broj vojnika za 4.000 u Poljskoj. Odgodili smo njihov razmještaj, što nije smanjenje trupa, već odgoda u rotaciji koja se ponekad događa", dodao je Vance.

Glavni tajnik NATO-a: Europljani su shvatili poruku Trumpa!
Glavni tajnik NATO-a: Europljani su shvatili poruku Trumpa!

Izvješća o promjeni u raspoređivanju trupa u Poljskoj izazvala su oštre kritike američkih zakonodavaca koji su zabrinuti zbog mogućnosti da Trump napusti svoje saveznike.

