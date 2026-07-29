Varvodić nakon pobjede: 'Ovo nije pobjeda jednog čovjeka. Naš sport može biti pošteniji'

„Hrvatski sport dobio je novu priliku. Zahvaljujem svim članicama i članovima koji su prepoznali potrebu za promjenama i dali mi svoje povjerenje. Naša je obveza da zajedno izgradimo sustav koji će sportašima pružiti bolje uvjete za rad, razvoj i ostvarivanje vrhunskih rezultata. Ovim putem obećavam da će se daljnje odluke donositi otvoreno te će Hrvatski olimpijski odbor biti partner, a ne institucija od koje se stalno očekuje da se opravdava.“

Poručio je to Josip Varvodić, novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Pobjedu mu je donio 81. glas članova skupštine. Nakon uvjerljive pobjede naglasio je kako ovo nije pobjeda jednog čovjeka, već zajedničke ideje da hrvatski sport može biti otvoreniji i pošteniji.

„Transparentnost je okosnica mojeg programa „Zajedno za razvoj hrvatskog sporta.“ Nezakonito pogodovanje, zlouporaba položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem neće postojati u bilo kojem obliku. Za sve koji su na bilo koji način prekršili zakon, u Hrvatskom olimpijskom odboru neće biti mjesta. Krajnje je vrijeme da Hrvatski olimpijski odbor ponovno bude partner sportašima i savezima. Institucija koja okuplja, sluša i služi hrvatskom sportu.“, naglasio je Varvodić.

U prvih sto dana okupit će tim i provesti cjelovitu analizu financijskog stanja Hrvatskog olimpijskog odbora, financijskih tokova, kriterija raspodjele sredstava, poslovnih procesa i razvojnih programa. Istodobno će sa suradnicima razgovarati o tome jesu li i na koji način resursi Hrvatskog olimpijskog odbora zloupotrebljavani tijekom izborne kampanje.

„Javnost i članice imaju pravo znati u kakvom stanju preuzimamo sustav. Pred nama nije jednostavan posao. Funkcija predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora je velika čast, ali prije svega velika odgovornost. Hvala svima koji su glasovali i za mog protukandidata, od danas svi zajedno krećemo u nove pobjede za hrvatski sport. HOO će raditi za sportaše, trenere i saveze. Jednako će poštovati velike rezultate na svjetskim pozornicama bez obzira o kojem sportu se radilo.“, rekao je Varvodić.