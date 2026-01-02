Vatreni šampanjci izazvali su buktinju? Stručnjaci: Tu se radi o opasnom 'flashover' efektu...

U švicarskom skijalištu Crans-Montana nakon katastrofalnog požara u baru Le Constellation traje jedna od najtežih i najsloženijih istraga u novijoj povijesti zemlje. Požar koji je izbio tijekom novogodišnje noći odnio je najmanje 46 života, a najmanje 119 njih je ozlijeđeno, od kojih mnogi imaju teške i za život opasne opekline. Švicarske vlasti upozoravaju da će identifikacija poginulih potrajati danima, pa čak i tjednima.

Prema dosadašnjim informacijama, vatra je izbila oko 1.30 sati u noći na 1. siječnja, kad je bar bio prepun mladih ljudi koji su slavili dolazak nove godine. Le Constellation bio je poznat kao okupljalište mlade publike, turista, sezonskih radnika i lokalnog stanovništva. S obzirom na to da je u Švicarskoj zakonska dob za konzumaciju alkohola 16 godina, velik broj gostiju bili su tinejdžeri. Liječnici u bolnicama, uključujući onu u Ženevi, potvrdili su da su pacijenti u dobi između 15 i 25 godina, a neki su zadobili opekline trećeg stupnja, koje nose visok rizik od sepse i smrti u sljedećim danima.

BBC je potvrdio autentičnost dviju fotografija koje su se pojavile na društvenim mrežama i za koje se tvrdi da su snimljene neposredno prije ili u trenutku izbijanja požara. Na jednoj fotografiji vide se gosti kako u vis podižu boce s upaljenim prskalicama, dok se na stropu već nazire vatra. Detalji interijera: šank, zidni ukrasi, cijevi i dijelovi rasvjete, odgovaraju ranijim fotografijama kluba. Iako su neki alati sugerirali kako su fotografije uređivane, nije pronađen dokaz da su manipulirane ili generirane umjetnom inteligencijom, piše BBC.

Uzrok požara još nije službeno potvrđen. Istražitelji odbijaju komentirati nagađanja, no mnogi svjedoci tvrde da su upravo konobarice nosile boce šampanjca s prskalicama ili svijećama koje su se nalazile vrlo blizu stropa. Više preživjelih opisalo je da se vatra proširila izuzetno brzo, zahvativši cijeli strop u samo nekoliko sekundi. Snimke s mjesta događaja prikazuju kaos u baru, glazbu koja i dalje svira dok ljudi panično pokušavaju pobjeći, goste koji snimaju vatru mobitelom te jednog muškarca koji pokušava ugasiti plamen krpom.

Stručnjaci za protupožarnu sigurnost upozoravaju da je došlo do tzv. flashover efekta, kad se požar u zatvorenom prostoru naglo proširi zbog zapaljivih materijala i visoke temperature. Neovisni stručnjak Stephen MacKenzie izjavio je za BBC da su akustične ploče na stropu, vidljive na fotografijama, mogle znatno pridonijeti brzini širenja vatre, povlačeći paralelu s katastrofalnim požarom u noćnom klubu u američkom Rhode Islandu 2003.

Bolnice u regiji i dalje su pod golemim pritiskom. Predsjednik kantona Valais, Mathias Reynard, rekao je da su se mnogi medicinski djelatnici dobrovoljno javili na posao na slobodan dan, a razmatraju i dolazak dodatnih specijalista za opekline iz Francuske. Psihološke službe i krizni timovi raspoređeni su kako bi pružili pomoć preživjelima, svjedocima i obiteljima žrtava.

Posebno je pogođena Italija. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je ukupno 19 talijanskih državljana uključeno u tragediju: 13 ih je hospitalizirano, troje su prevezli u Milano, a šest tinejdžera i dalje vode kao nestale. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani posjetio je Crans-Montanu, izrazio solidarnost s obiteljima i oštro kritizirao sigurnosne uvjete u baru, nazvavši korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenom prostoru "neodgovornim". Talijanski golf savez imenovao je 17-godišnjeg Emanuelea Galeppinija kao prvu identificiranu žrtvu, iako službena potvrda švicarskih vlasti još nije objavljena.

Među teško stradalima je i 19-godišnji nogometaš francuskog prvoligaša Metza, Tahirys Dos Santos. Jessica i Jacques Moretti vlasnici su bara Le Constellation na švicarskom skijalištu Crans-Montana. Kako su objavili francuski mediji, oni su preživjeli, a podrijetlom su s Korzike.

Svjedočanstva preživjelih i očevidaca i dalje pristižu. Mladi ljudi govore o gustom dimu, potpunoj dezorijentaciji i panici dok su pokušavali pronaći izlaz. Neki su spašavali druge razbijajući prozore i pomažući unesrećenima da izađu na svježi zrak. Policija je potvrdila da su na mjestu tragedije pronađeni mnogi osobni predmeti, što dodatno otežava identifikaciju stradalih.

Policijski kordon oko Le Constellationa prvi je put djelomično popustio, no forenzički šatori i dalje okružuju ulaze i izlaze. Istražitelji analiziraju sve aspekte sigurnosti, uključujući broj izlaza, širinu stubišta, kapacitet prostora i eventualno kršenje propisa. Zasad nitko nije uhićen. Lokalna vlast najavila je održavanje službene komemoracije, a švicarski predsjednik Guy Parmelin tragediju je nazvao jednom od najtežih u povijesti zemlje. Istaknuo je i kako će zemlja imati pet dana žalosti opisujući požar kao jedan od najtraumatičnijih događaja u švicarskoj povijesti.