VIDEO Mladić preživio tragediju u baru: 'Ništa se nije vidjelo, nogom sam razbijao prozore...'

Mladić Axel koji je preživio tragediju u Crans Montani opisao je dramatične trenutke bijega iz smrtonosnog požara koji je izbio u podrumu bara u švicarskom skijalištu. U vatrenoj stihiji poginulo je najmanje 47 ljudi, a više od stotinu je ozlijeđeno. Axel se, kako kaže, spasio improviziranim zaklonom i bijegom kroz prozor.

- Čudom sam uspio izaći. Mislim da je bilo, ne znam ni kako to objasniti, uspio sam izaći. Ne znam ni kako to objasniti - kazao je potreseni Axel.

Na pitanje novinara gdje se nalazio u trenutku izbijanja požara, Axel je rekao da je bio u podrumu bara gdje je požar i izbio.

- Bio sam u podrumu, točno usred toga. Imao sam prijateljicu u naručju, poskliznula se. Nažalost, danas je nestala... Morao sam se stolom štititi od plamena. Prevrnuo sam stol i sakrio sam se iza njega, jer su plamenovi počeli bujati i ljudi su se pokušavali popeti gore. Bila je gužva, pa sam mislio da ću se opeći ako se pokušam gurati. Čekao sam da se ljudi popnu gore. Potrčao sam poslije. Nisam mogao ništa vidjeti. Zgrabio sam stol i udario njime o prozore, ali bio je od pleksiglasa, nije se lomio. Pa sam ga udario nogom i sve se srušilo - objasnio je mladić.

Prema njegovim riječima, u diskoteci u podrumu u tom se trenutku nalazilo između 200 i 300 ljudi, a svi su imali samo jedan izlaz.

- Nismo mogli ništa vidjeti. Prvo, nije bilo dovoljno svjetla, uopće nismo mogli vidjeti. A drugo, bila su samo vrata široka 1,5 metara, za 200 ili 300 ljudi da izađu. Padali su, gušili se... - dodaje potreseni Axel.

Početni nalazi istrage upućuju na to da je požar možda izbio zbog tzv. fontanskih svijeća koje su bile pričvršćene na boce šampanjca i držane preblizu stropu. Tu informaciju potvrdio je lokalni tužitelj u petak. Više svjedoka navelo je da su vidjeli osoblje bara kako nosi boce sa svjetlucavim svijećama.

Švicarski dužnosnici zasad procjenjuju da je u požaru smrtno stradalo najmanje 47 ljudi, dok je 115 osoba ozlijeđeno. Istražitelji i dalje pretražuju zgarište, analiziraju dostupne videozapise i razgovaraju s preživjelima kako bi utvrdili točan uzrok tragedije.

Istraga će obuhvatiti i ranije renovacije objekta, materijale koji su korišteni, stanje protupožarnih sustava, dostupnost izlaza u nuždi te stvaran broj ljudi koji su se u trenutku izbijanja požara nalazili u baru.

Ispred uništenog objekta građani ostavljaju cvijeće i plišane medvjediće u znak sjećanja na stradale. Dugogodišnji stanovnik Crans-Montane, Robert, rekao je da s nestrpljenjem čeka službene popise žrtava.

- Čekam da vidim popise žrtava, i uvjeren sam da ih poznajem, one koji tamo idu svaki dan. Često tamo izlaze navečer, to su mladi ljudi, uglavnom tinejdžeri - kazao je Robert.

Dodao je da će ova tragedija dugo ostati rana za cijelo skijalište.

- Dugo će nas proganjati ova tragedija. Nažalost, mislim da će to biti pogubno za skijalište jer je teško zaboraviti ovakve tragedije, to je nemoguće zaboraviti - zaključio je Robert.

U Crans-Montanu je stigla i Anna iz Lausanne kako bi odala počast stradalima.

- Nisam spavala, pa sam jutros sjela na vlak iz Lausanne. I po dolasku sam već počela osjećati nekakav mir. Osjećaj boli jenjava. Osjećam se kao da su žrtve moja obitelj, čak iako ih ne poznajem. Ne mogu objasniti. Zato sam ovdje. - rekla je Anna.