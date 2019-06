Vatrogasca i sezonce na Braču premlatio je kolega vatrogasac!

Jedan od osumnjičenih napadača na sezonce i vatrogasca u Supetru je vatrogasac iz Pučišća Vili Martinić (22).

Također, Martinić je prošle godine u Beogradu završio u pritvoru jer je s Torcidom sudjelovao u incidentu na benzinskoj postaji u Brčinu. Za njega se tada založio ministar uprave Lovro Kuščević, pomogavši mu da se javi obitelji.

Vatrogasac prebio vatrogasca

Martinić je danas u pritvoru zbog sumnje da je, zajedno s 20-ak nasilnika, brutalno premlatio četvero sezonskih radnika, a među njima i djevojku. U napadu u Supetru teže je ozlijeđen supetarski vatrogasac (26) koji je sezonce štitio od razularene mase.

24sata doznaje kako je Martinić, osumnjičen za premlaćivanje bračkog vatrogasca - također brački vatrogasac. Najmanje četiri godine je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pučišća.

Marko Mladinić, dozapovjednik DVD-a Pučišća, potvrdio je ovu informaciju.

- Istina je, član je DVD-a Pučišća četiri ili pet godina, a od jučer je na stegovnom postupku. Tako je odlučio upravni odbor, kaže nam Mladinić.

Upitali smo ga je li Martinić bio pod stegovnim postupkom nakon prošlogodišnjeg incidenta u Srbiji.

- Nije. Nije bio pod postupkom, kratko nam je odgovorio.

Foto: čitatelj24sata

'Kad je s tim društvom, očito je drugi čovjek'

- Jučer smo svi odlučili tako, odlučili smo da će biti suspendiran. Zatražili smo da dođe na razgovor, ali kako je priveden, nismo ga uspjeli održati. Ako mu se dokaže krivnja, najvjerojatnije će dobiti isključenje iz DVD-a', pojašnjava dozapovjednik DVD-a Pučišća.

Zamolili smo Mladinića za komentar Martinićeva premlaćivanja kolege vatrogasca.

- To je tragično i žalosno, pogotovo to što je digao ruku na vatrogasca. Mi u DVD-u nismo imali problema s njim, ali kad je s tim društvom, očito je drugi čovjek. Momak je s nama ok, odradi svoj posao i bolje nego što kad treba, druga je priča - ispričao je Mladinić za 24sata, dodajući kako Martinić ne prima plaću u DVD-u Pučišća.

Foto: čitatelj24sata

Napad iz čista mira

Podsjećamo, kako je 24sata prvi pisao, u nedjelju je u Supetru 20-ak nasilnika pretuklo četvero sezonskih radnika, a među njima i djevojku. Napali su ih iz čistog mira.

- Nakon nekih 200 metara, čuli smo da je netko poviknuo: Srbine! Svi smo se instinktivno okrenuli, a u istom trenutku njih sigurno 20 iskočilo je odasvud, iz grmlja oko nas, ne znam ni sam odakle i krenulo na nas. Prvo su urlali: Tko je od vas Srbin?! Mi nismo rekli ni riječi, bili smo šokirani što su nas pratili i napali, a onda su nas počeli udarati, bacili su nas na pod i cipelarili. Ova je djevojka pokušala obraniti kolegu, legla je na njega na tlo i zagrlila ga kako bi ga prestali udarati, ali su oni nastavili cipelariti i njega nju. Trajalo je to nekoliko minuta i oni nisu pokazivali nikakvu namjeru da stanu, ali je u tom trenutku naišao jedan taksist s kombijem. Kad je vidio što se događa, uperio je svjetla u napadače i počeo trubiti. Tada su se razbježali, a mi smo svi ostali ležati - ispričao nam je jedan od napadnutih mladića.

Policija je brzo pronašla dvojicu napadača i njima je sudac istrage odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a policija ih sumnjiči za zločin iz mržnje. Preostale napadače na sezonske radnike u Supetru policija još traži.



