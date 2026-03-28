Vatrogasci na izmaku: Molime za strpljenje, odrađeno je 845 intervencija. Nove dojave stižu

Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Oluja srušila stotine stabala, na terenu duple smjene i pomoć stiže iz drugih gradova

Zagrebački vatrogasci su od početka nevremena odradili ukupno 845 intervencija, ali i dalje primaju veliki broj poziva pa mole građane za razumijevanje jer interveniraju tamo gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ). Prema riječima zapovjednika JVP Grada Zagreba Siniše Jembriha oko 70 posto intervencija odnosi se na uklanjanje stabala, 25 posto na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok se ostatak odnosi na “uobičajene” požare i tehničke intervencije.

"Unatoč velikom broju odrađenih intervencija, i dalje zaprimamo velik broj poziva. Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla: interveniramo ondje gdje je najpotrebnije, s naglaskom na prometnice, javne objekte i spašavanja", rekao je Jembrih, istaknuvši da je trenutno na terenu dupla smjena JVP Grada Zagreba kao i većina zagrebačkih dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

Danas su zagrebački vatrogasci, uz stotine intervencija, spasili i psa koji je pao u čak osam metara dubok šaht. "Bio je strašno prljav, ali i strašno veseo - uz pomoć užadi sigurno je izvučen, neozlijeđen i predan zabrinutoj vlasnici", rekao je Jembrih te se zahvalio svim građanima na strpljenju i podršci.

HVZ je izvijestila da se prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na ispomoć u Grad Zagreb upućuju vozila za rad na visini s posadama iz JVP Varaždin, Čakovec, Daruvar, Koprivnica i Petrinja.

Vozila i posade će od 6 sati 29. ožujka biti raspoređene po vatrogasnim postajama JVP Grada Zagreba.

