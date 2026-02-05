Vattenfall: 'Švedska država mora biti izravni suvlasnik novih nuklearnih projekata'

Švedska vlada želi udahnuti novi život sektoru nuklearne energije i nudi kombinaciju jeftinih kredita i cjenovnih jamstava tvrtkama koje su spremne ulagati. Vattenfallova podružnica Videberg Kraft planira uz nuklearku Ringhals izgraditi nekoliko malih, modularnih reaktora ukupnog kapaciteta oko 1.500 megavata i u prosincu podnijela je zahtjev za financiranje.

Konzorcij industrijskih grupa preuzet će 20 posto udjela u projektnoj tvrtki, ali plan je da izravni vlasnik bude i švedska država, rekla je izvršna direktorica Vattenfalla Anna Borg.

"Projekt je, naravno, ogroman, a to znači i da ga nećemo konsolidirati u bilanci Vattenfalla", napomenula je Borg.

Kompanija je u četvrtom tromjesečju zabilježila temeljnu dobit prije kamata i poreza od 9,5 milijardi švedskih kruna (1,1 milijardu dolara), deset puta veću nego u istom razdoblju 2024. godine. Neto prihod bio je pak manji za dva posto i iznosio je 67,1 milijardu kruna.

Skok dobiti odražava učinkovitiju zaštitu od rizika koji nose cijene struje u Vattenfallovoj proizvodnji u kontinentalnoj Europi, te poboljšanu dostupnost i cijene za proizvodnju u matičnoj Švedskoj, objasnila je Borg u razgovoru za Reuters.

Pregovori s vladom i dobavljačima još nisu završeni, dodala je, odbivši navesti procjenu troškova.

Većina Vattenfallovog investicijskog proračuna od 165 milijardi kruna u razdoblju do kraja desetljeća trebala bi biti usmjerena u energiju vjetra i u električne mreže.

"Glavnina ulaganja u nove nuklearne elektrane u planu je nakon tog petogodišnjeg razdoblja", zaključila je Borg.

U 2025. Vattenfall je u nuklearnu energiju uložio 2,4 milijarde kruna, za 47 posto više nego u 2024., pokazuju poslovni rezultati. U razdoblju od 2026. do 2030. planiraju uložiti 10 milijardi kruna.