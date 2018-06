'Već je sve ovo viđeno kada je riječ o državljanima RH i BIH'

Nakon što je Zdravko Mamić nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, za njime je izdan uhidbeni nalog. Presudu je dočekao u Međugorju, a njegov odvjetnik presudu je nazvao nezakonitom.

Na pitanje može li Mamić biti izručen Hrvatskoj i kada te kakav je ugovor između Hrvatske i BiH o izručenju govorili su bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt, bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer, bivši dopredsjednik HNS-a Ivan Brleković, ministar pravosuđa BiH Josip Grubeša i novinarka Večernjeg lista i predsjednica Zbora sudskih izvjestitelja HND-a Suzana Lepan Štefančić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

- Mi smo ovakve stvari već vidjeli u Hrvatskoj pa me to posebno ne iznenađuje. Mamić nije dočekao izricanje presude, otišao je prije iz Hrvatske. Bilo je takvih slučajeva i prije, zakon to omogućava. Dakle, ništa posebno, što nismo prije vidjeli. Da smo u nekoj drugoj državi EU-a, kad ste osuđeni za neko ozbiljno kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora - bila bi vam stavljena narukvica, dobili bi jamčevinu, oduzeli bi vam putovnicu, morali bi se javljati nekoliko puta tjedno policiji. Hrvatski zakon u ovoj fazi postupka to ne predviđa - istaknula je Škare-Ožbolt.

Željko Žganjer istaknuo je kako će uslijediti žalbe no kako si Mamić svojim istupima uvijek radi "medvjeđe usluge", a zbog nekih njegovih istupa čak i građani "koji zapravo imaju puno razumijevanje za sve što je napravio u Dinamu" mogu promijeniti mišljenje.

Brleković, bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza istaknuo je kako je već počela "borba za vlast u HNS-u" i to "borba za prestrojavanje". Dodao je kako je očito da Mamić i njegov odvjetnik Miljević imaju puno elemenata za dobru i kvalitetnu žalbu.

- Kada govorimo o izricanju presude, moram reći da je BIH javnost itekako zainteresirana za ovaj predmet. Ali i za sve predmete jer nije ovo jedini slučaj da imamo potrebu za suradnjom između BiH i Hrvatske u kaznenim stvarima. Što se tiče BIH - za nas potpuno je jasna situacija, radi se o BiH državljaninu. Mi imamo sporazum, i jasno su pro pisana pravila. Na pravosudnom tijelima obje države je da odluče što će napraviti. Ne bih špekulirao, radi se o nepravomoćnoj presudi. Trebamo čekati pravomoćnu presudu i da vidimo kako će se pravosudni organi Hrvatske ponašat - istaknuo je Grubeša.

- Najzanimljiviji dijelovi su svjedočenja Lovrena koji je promijenio iskaz te Modrića koji je stalno ponavljao da se sjeća - istaknula je Lepan Štefančić i dodala da je slučaj Mamić jedan od "najintrigantnijih postupaka koji se vodio u novijoj hrvatskoj povijesti".

Škare-Ožbolt je istaknula kako Mamićeva imovina može biti blokirana, ali se oduzima tek nakon što presuda postane pravomoćna.