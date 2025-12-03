Obavijesti

OPREZ ZBOG MAGLE

UŽIVO Ovako jutros izgleda promet kod Vjesnika, već se stvaraju i kolone na obilaznici

Piše Ivan Hruškovec, Emirat Asipi,
UŽIVO Ovako jutros izgleda promet kod Vjesnika, već se stvaraju i kolone na obilaznici

Povećana je i gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, odnosno autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Gužve se od ranog jutra bilježe sa zapadnog dijela Zagreba u smjeru Vjesnika, gdje zbog posebne regulacije i suženih traka dolazi do zastoja. Dio prometa se slijeva prema Horvaćanskoj i Selskoj, gdje se također formiraju gužve, kao i na Jadranskom mostu te ostalim mostovima. 

Magla jutros smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje, dok su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i vrlo skliski, upozoravaju iz HAK-a. 

Poseban oprez potreban je na Jadranskoj magistrali (DC8) te na cestama u gorju, gdje su mogući odroni. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode aktualnim uvjetima na cestama, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te da ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

