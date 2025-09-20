Obavijesti

POJAVILA SE SNIMKA

Veća skupina mladića prošetala Dubravom nakon brutalnih napada: 'To su Boysi u patroli...'

Veća skupina mladića prošetala Dubravom nakon brutalnih napada: 'To su Boysi u patroli...'
Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna.... Sad su i BBB izašli na ulice.

Premlaćivanja, krvavi napadi, nevjerojatna brutalnost... Situacija je u zadnje vrijeme eskalirala u zagrebačkoj Dubravi. Na meti napadača su djeca, strani radnici, jedna skupina napala je i policajku!

PU zagrebačka potvrdila nam je da su do sada identificirali šestero maloljetnika koji se povezuju s brutalnim napadom na skupinu dječaka u Dubravi te kako je i dalje u tijeku kriminalističko istraživanje. Maloljetnici su 6. rujna u popodnevnim satima napali dječake dok su se družili na igralištu Osnovne škole Antuna Mihanovića u Retkovcu. 

- Od šestero uključenih u događaj, troje su djeca mlađa od 14 godina te za njih ne postoji kaznena odgovornost. U odnosu na njih, Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavlja se izvješće kao nadopuna kaznene prijave podnesene protiv maloljetnog počinitelja. Maloljetnik je 7. rujna uhićen zbog sumnje na kazneno djelo tjelesne ozljede iz članka 117. Kaznenog zakona te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Nakon ispitivanja pred sucem za mladež, pušten je na slobodu - odgovorili su nam iz policije.

Dana 17. i 18. rujna u sklopu daljnjeg kriminalističkog istraživanja dvoje maloljetnika je predano pritvorskom nadzorniku. Posebno izvješće je dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, a dvoje maloljetnika je odlukom suca za mladež smješteno u Centar Dugave, dodali su.

Podsjetimo, nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna. Počeli su i sa svojim patrolama u kvartu.

A Dubravom je u petak navečer prošetala skupina mladića, navodno je riječ o pripadnicima navijačke skupine Bad Blue Boys. Pratilo ih je više policijskih vozila s upaljenom rotacijom.

Snimku je na Instagramu objavila influencerica Helena Ančić, koja je pozvala sve na najavljeni prosvjed 28. rujna.

Idemo Dubrava za djecu 28.9. Vidimo se tamo ljudi ❤️❤️❤️❤️❤️

. "Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost!!", stoji u objavi Dubrave.hr na Facebooku na kojoj su priložene fotografije mladića...

U više komentara pišu kako je riječ o Boysima. "To su Boysi izašli u patrolu nakon ovih napada", stoji u jednom od komentara...

