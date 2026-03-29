INTERPOLOVA TJERALICA

Vedrane, čeka te marica: Pod nadzorom je turske policije, evo kada će biti i službeno uhićenje

Piše Emirat Asipi, Laura Šiprak,
Sud je na prijedlog USKOK-a blokirao Pavlekovu kuću i zemljišta u Gračanima

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor za Vedrana Pavleka i još četvero osumnjičenika u aferi "Skijanje", povezanoj s izvlačenjem gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS). Za Pavleka, koji se trenutno nalazi u luksuznom hotelu u Istanbulu, raspisana je Interpolova tjeralica. Pavlek je u Turskoj, gdje je turska policija odmah u srijedu, nakon početka akcije hrvatske policije i USKOK-a u HSS-u, oduzela njegov mobitel, laptop i osobne bilješke na temelju međunarodnog istražnog zahtjeva. Međutim, uhićenje tad nije bilo moguće jer nisu postojale pravne osnove.

Hrvatska je već podnijela zahtjev za ekstradiciju, a njegov dolazak u Hrvatsku pitanje je dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je izdavanje Interpolove tjeralice i naglasio da će, nakon odluke turskih vlasti o ekstradiciji, Pavlek biti predan hrvatskoj policiji.

Pavlek je, kako doznajemo, pod nadzorom. Turske vlasti čekaju formalni primitak obavijesti o tjeralici koja je za njim raspisana da ga i službeno uhite te izruče Hrvatskoj.

Istražni zatvor određen mu je zbog tri osnove: moguće opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke te ponavljanja kaznenog djela. Stručnjaci smatraju da bi dobrovoljnim povratkom u Hrvatsku Pavlek mogao osporiti opasnost od bijega, tvrdeći da nikada nije bio u bijegu. Očekuje se i da će raskrstiti s funkcijom u Skijaškom savezu, čime bi otpala i opasnost od ponavljanja djela. Hrvatski sudovi na prijedlog USKOK-a blokirali su Pavlekovu kuću i zemljišta u Gračanima, apartman u Poreču te račune i imovinu u inozemstvu, među kojima su osobni računi u Austriji i Monacu te računi off-shore tvrtki u Austriji i Lihtenštajnu. Prema sumnjama istražitelja, na tim računima još se nalazi najmanje pet milijuna eura.

USKOK sumnja da je Pavlek, od 2014. do veljače 2026., ustrojio zločinačko udruženje koje je djelovalo preko tvrtki u više zemalja, uključujući Austriju, Lihtenštajn, Monako, Španjolsku i Rusiju. 

