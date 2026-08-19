Vedranu Rudan ispratit će u krugu obitelji: Vrijeme i mjesto ispraćaja neće biti otkriveno...

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, obitelj je odlučila u potpunosti ispoštovati želju Vedrane Rudan za privatnošću, pa mjesto i vrijeme posljednjeg ispraćaja neće biti objavljeni.

Ovakav odabir obitelji mnogi tumače kao posljednji čin dosljednosti prema ženi koja je cijeli život inzistirala na vlastitim pravilima i granicama privatnosti.

Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. u Opatiji. Završila je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a potom kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije.

Književnu karijeru započela je romanom "Uho, grlo, nož", objavljenim 2002. godine. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga, među kojima su "Ljubav na posljednji pogled", "Ja, nevjernica", "Crnci u Firenci", "Dabogda te majka rodila", "Kosturi okruga Madison", "U zemlji krvi i idiota", "Zašto psujem", "Muškarac u grlu", "Puding od vanilije" i "Doživotna robija".

Njezine su knjige prevođene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave. Gje pisala i na blogu "Kako umrijeti bez stresa", u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. Bila je prepoznatljiva po izravnom i polemičnom stilu, kojim je često izazivala snažne reakcije i javne rasprave.

O svojoj bolesti javno je govorila od 2024. godine. U ožujku 2025. rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka žučnih vodova, koji je nakon operacije metastazirao. U razgovoru za HRT u ožujku 2025. govorila je i o vlastitoj smrti, poručivši da želi da je se shvati kao "odlazak na područje bez signala".