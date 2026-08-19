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PREMINULA NAKON TEŠKE BOLESTI

Ovako je Vedrana Rudan govorila o braku, ženama, političarima, smrti, EU...

Piše 24sata,
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Ovako je Vedrana Rudan govorila o braku, ženama, političarima, smrti, EU...
Preminula Vedrana Rudan | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan (77) preminula je nakon teške borbe s bolešću.

Otišla je u "područje bez signala", kako je sama režirala vlastiti odlazak. Tišina nikada nije bila medij Vedrane Rudan. Književnica koja je desetljećima funkcionirala kao hodajući sociološki i literarni eksces ostavila je iza sebe zaglušujuću buku – oštru i brutalno iskrenu. A ovako je govorila o brojnim društvenim i ostalim temama...

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O ženama.

"Za svaku ženu na svijetu je najvažnije da ima pare. Kad ima novac, ima slobodu jer sve pretučene, slomljene, ove, one, zašto nisu otišle? Kamo ćeš? Nije bitno kako si zaradila novac. Ukradi, ženo, ako ne znaš ništa, ukradi i pazi da te ne uhvate."

"Danas je svaka žena koja misli svojom glavom kurva."

O muškarcima i djeci.

"Njih djeca zanimaju tek kada postanu uspješna. Muškarce zanimaju drugi muškarci. Za većinu njih Đoković je car, a žena potrošna roba."

O bračnoj intimi.

"​Stari, ne boli me glava. Stari, nije to od atenolola koji ubija svaku spolnu želju. Stari, jednostavno mi se s tobom ne j*be. Ne shvati to osobno, volim te, luda sam za tobom, ali mi se s tobom ne j*be, pi**a ti materina!"

O ulasku Hrvatske u Europsku uniju.

"Što smo time dobili? Dobili smo po pi**i."

O popularnosti.

"Ne da se hvalim, dragi moj šijor, ali bivša Jugoslavija je premala za mene."

O financijama, roditeljima i naslijeđu.

"Ja živim od nasljeđa i od muža koji zarađuje. Dakle, ja sam sponzoruša. Živim od mrtvih roditelja. Hvala bogu da su umrli, pa ono što su ostavili ja lijepo grickam."

O političarima.

"Političari za mene nikad nisu bili muškarci, samo kriminalci. Ne pada mi na pamet pretvarati ih u junake svojih knjiga. Povraćala bih dok bih pisala o njima."

O odnosu s drugim ljudima.

"​Ne mrzim ljude. Samo ih generalno ne podnosim."

O svom raku.

"Moj je rak j**eno rijedak... Doduše, negdje sam pročitala da od prvih simptoma do smrti imaš tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavniku pošalješ neku poruku. A to nije puno vremena."

O smrti.

"Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala."

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